Китайский кроссовер за 1 миллион или за 7? Как журналист «Фонтанки» покупал Omoda C5 и ушел ни с чем

Фото: EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» думала, что нашла в Петербурге самый дешевый китайский кроссовер — Omoda C5 за 1 миллион рублей. Но чудо оказалось лишь миражом: уже в салоне, буквально на глазах, цена выросла до 3 с «хвостиком», а с учетом всех платежей и вовсе до 7 миллионов рублей. Редакция прошла по пути, по которому тщетно идут многие петербуржцы, ищущие машины подешевле.



Может ли новый китайский кроссовер Omoda C5 стоить дешевле отечественной Lada Vesta, которую продают за 1,24 миллиона рублей, несмотря на отсутствие подушек безопасности? Может, уверяют как минимум два петербургских автосалона, которые торгуют машинами без пробега. На сайте площадки на проспекте Юрия Гагарина Omoda C5 выставлен за 1,23 миллиона рублей. Еще дешевле — 1,089 миллиона — за «китайца» повышенной проходимости предлагает салон на улице Планерной. «Выгодный кредит — от 18 тысяч рублей», — зазывает сайт этого автомагазина.



Однако уже на этапе звонка в салон на Планерной всплыли определенные «да, но…».

— Это у нас стартовая комплектация Joy. Цена 1,089 миллиона — при наличии трейд-ин либо первоначального взноса 10–20 % от стоимости, — предостерегает сотрудник, который представляется Иваном.

— Стартовая комплектация — это значит минимальный набор функций? — пытаюсь я вычислить подвох.

— У этих автомобилей функций очень много: интеллектуальные помощники, круговой обзор, датчики мертвых зон, адаптивный круиз-контроль и адаптивное освещение. Процентов 50 из них, скажу вам честно, люди практически не используют. Смотрите, мы работаем с 9 до 20. Когда вы готовы к нам подъехать? — дергает за удочку Иван, проверяя, проглотила ли я наживку.



И даже не будь у меня редакционного задания — выяснить, в чем секрет такой дешевизны, — я бы клюнула, не раздумывая: ведь это на миллион дешевле, чем у крупных автодилеров Петербурга. Тем более что Omoda C5 входит в пятерку китайских брендов, стремительно набирающих популярность у российских автолюбителей.

— Как придете, скажите, что ко мне, — советует Иван, прерывая ураган мыслей в моей голове.

Однако в салоне Иван меня не встречает.

— Он сотрудник колл-центра, — разводит руками менеджер продаж Денис и подводит меня к своему рабочему месту.



Прямо напротив стола сверкает металлизированными вставками в решетке радиатора Omoda — черная, отполированная до скрежета.

— Она открыта. Если не знакомы с автомобилем, можете присесть, посмотреть, пощупать, — подсказывает Денис, явно не собираясь следовать за мной и расхваливать товар.



— Я бы еще и прокатилась. Есть у вас тест-драйв?

— Надо будет попросить техника выгнать, когда будут заявку на кредит рассматривать, — обещает он.

Реализация обещанного выглядит сомнительно: выезд для машин находится позади шоу-рума. Прежде чем вывести кроссовер на выгул, придется выкатить штук пять других.



Цена не та, что кажется

Первый сюрприз, который ожидает на стойке с характеристиками автомобиля, — это цена: 3,492 миллиона рублей.

— Погодите, Иван говорил про цену в 1,089 миллиона…

— Прекрасная цена, но она станет такой же, как рекомендованная розничная. Банк делает скидку, но компенсирует ее кредитом, страхованием жизни, КАСКО, картой помощи на дорогах. Их будет еще на миллион точно. Цена на сайте — это реклама, чтобы вы сюда приехали, — объясняет менеджер.

— А отказаться от них нельзя?

— Конечно нет. Надо подавать заявку, смотреть: у какого-то банка страховка жизни, у какого-то страховка самого кредита, у какого-то карты техпомощи, — подбадривает Денис.



Видимо, заметил, как у меня полезли на лоб глаза.

За сервисным обслуживанием — к официалам

Второй неприятный сюрприз, который выясняется по ходу дела, — за гарантийным обслуживанием, на ТО и с вопросами по запчастям покупателю придется обращаться к официальным дилерам Omoda, например к Chery как к владельцу бренда.

— Если дилер присутствует в регионе, значит, обслуживается там. Перевязки никакой нет, — объясняет Денис.

Первое ТО обойдется в 7 тысяч рублей, второе — в районе 10, объясняет менеджер. Но, видимо, навскидку: конечные цифры озвучит официальный сервисный центр.



— Много у вас таких автомобилей? На сайте указано, что один. Я к тому, что стоит ли торопиться с покупкой?

— Если хотите дороже купить, то не обязательно. Эта машина 2023 года, 2024-го будет уже дороже тысяч на 300: утильсбор и таможенные платежи подняли, — сетует продавец.



«Купим у «Рольфа» и вам продадим»

Как объясняет Денис, сейчас в наличии в салоне всего пять Omoda С5 2023 года, и это на все салоны в Петербурге.

— Площадки общие. Кто захочет — их заберет. Покажите мне любую машину в «Автополе», и вам сейчас привезу ее сюда. Или купим у «Рольфа» и вам продадим. Так же и они позвонят нам сейчас и скажут: «У вас Omoda С5 есть?» Мы скажем, что есть, и отдадим им по дилерской цене, — объясняет Денис, советуя не затягивать с решением.

Выяснить конечную стоимость машины со всеми дополнительными «плюшками» можно только после одобрения заявки на кредит, объясняет он и провожает меня в кредитный отдел.

Наличка больше не в приоритете

Имея действующую ипотеку, наблюдать, как копируют твой паспорт и куда-то отправляют персональные данные, тревожно. Успокаивает только мысль, что подача заявки на кредит ни к чему меня не обязывает.



За 15 минут бумаги оформлены, заявки в пять банков отправлены, и мне советуют часок погулять — за это время должны прийти ответы от банков.

Гулять по солнцепеку и разглядывать развязку ЗСД на Планерной неинтересно, и очень скоро я возвращаюсь в автосалон.

Коротаем время за светской беседой с Денисом о китайском автопроме. Китайские машины, говорит он, совсем не то, что раньше: металл с оцинковкой и не гниет, зимой заводятся без проблем, а от подобных жалоб в интернетах он отмахивается: «Сказки». Но с «европейцами» их пока не сравнить, говорит он: по мощности, долгожитию, двигателю и запчастям.

— А вы бы себе такую взяли?

— Из Китая, наверное, да, — немного поколебавшись, отвечает Денис.

— И все-таки почему вы не продаете машины за наличку? Если бы вы сказали, мол, вот такая партнерская программа с банками, я бы все поняла, — возвращаюсь я к «больной» теме.



— Прошли те времена, когда наличка была в приоритете, — говорит менеджер и соглашается, когда я поддакиваю, что наличка неинтересна из-за инфляции, которая, по последним данным, выше центральной точки прогноза — 4,8%.



Исчерпав, видимо, ресурс светскости, Денис предлагает мне переместиться в клиентскую зону. Там на диванчиках перед телевизором коротают время двое мужчин, уплетая пиццу из коробки. Клиенты ли они и на какую машину положили глаз, спросить не успеваю — пицца съедена, и журнальный столик им больше не нужен. Мужчины исчезли, осталась только коробка из-под пиццы, она торчит из-за кулера. Вообще с клиентами в салоне не густо: оглядываясь по сторонам, понимаю, что кроме меня в зоне видимости фланирует лишь пяток менеджеров.

В семь раз дороже, чем на сайте

Минут через 10 возвращается Денис и провожает меня к старшему кредитному специалисту: он мне расскажет, что к чему и почем в конечном итоге обойдется автомобиль.



— Миллион восемьдесят девять — это скидка от банка, почти 70 %, на эту сумму включены продукты, они дополняют до реальной стоимости. Процентная ставка 27,9 с ежемесячной комиссией, ПТС остается в банке, мораторий на три года на досрочное погашение, — перечисляет условия специалист.

А я ошалело разглядываю предложенную им таблицу: прямо на глазах с миллиона с «хвостиком» цена на OMODA вырастает до 3,199. В стоимости учтены карта помощи на дорогах — 675 тысяч рублей, каско — 935 тысяч, еще 500 тысяч — финансовая защита.

Если же посчитать платежи по кредиту за 7 лет — по 86,99 тысячи в месяц, — в конечном итоге автомобиль обойдется мне в 7,3 миллиона рублей, то есть в 7 раз дороже, чем было указано на сайте.

— А мы с вами прикидывали по 47 тысяч в месяц. Мы обманулись в своих расчетах, — нервно хихикаю я, обращаясь к Денису.



— Тут ставка 36 % годовых. Есть еще дилерская программа, здесь по 72 тысячи в месяц платеж, — продолжает кредитный специалист, тыкая в листок карандашом.

Но даже по дилерской программе итоговая сумма платежей впечатляет — 6 миллионов рублей. Да за эти деньги можно легко купить квартиру, пусть студию, зато на Петроградке!

— Может быть, вы лучше возьмете Changan Alsvin? — переводит на другую тему специалист.

Видимо, я настолько меняюсь в лице, что он боится обморока со всеми вытекающими хлопотами.



— Новый автомобиль, на 7 лет гарантия. С правом досрочного погашения. Без доппродуктов. Не залоговый, то есть можно в любой момент продать. Погасить без штрафных санкций. Платеж будет порядка 40 тысяч, — перечисляет он преимущества.

— Да мне бы ездить, а не продавать, — лепечу я.



— Нет, ну три года поездили, накопили, приехали к нам. То, что вы закрыли, учитывается как первый взнос — получается скидка на новый автомобиль. Сдаете свой. Выгодно продали — выгодно купили! — объясняет специалист.



— Поняла. Если что, буду на Changan смотреть. Или почку продам, — глупо шучу я и бегу к выходу.

Вслед мне никто не свистит, за руки не хватают, подписывать кредитный договор не заставляют и выход не перекрывают.

И про тест-драйв на OMODA даже не заикаются.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

