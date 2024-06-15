Иномарка отправила в больницу пешехода, идущего по «зебре» на Предпортовой

В Московском районе Петербурга автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу в разрешенном месте. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.
Авария случилась около 12:30 в субботу, 15 июня, у дома 5 на Предпортовой улице. На пешеходном переходе водитель «Митсубиши» сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Судя по кадрам в Сети, к месту происшествия были направлены сотрудники полиции, скорой помощи и реанимации.
Еще одно ДТП с пешеходом произошло на площади Конституции в Московском районе 6 июня. 24-летний мужчина на ГАЗе сбил стойку светофора и стойку с дорожным знаком, а затем и 32-летнего мужчину. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу.