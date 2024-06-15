    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.07eur95.15

    Иномарка отправила в больницу пешехода, идущего по «зебре» на Предпортовой

    1645
    4 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    В Московском районе Петербурга автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу в разрешенном месте. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

    Авария случилась около 12:30 в субботу, 15 июня, у дома 5 на Предпортовой улице. На пешеходном переходе водитель «Митсубиши» сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Судя по кадрам в Сети, к месту происшествия были направлены сотрудники полиции, скорой помощи и реанимации.

    Еще одно ДТП с пешеходом произошло на площади Конституции в Московском районе 6 июня. 24-летний мужчина на ГАЗе сбил стойку светофора и стойку с дорожным знаком, а затем и 32-летнего мужчину. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close