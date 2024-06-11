Лёша Свик сыграет сольный концерт на берегу Финского залива

15 июня в пространстве «Флагшток», что на берегу Финского залива, состоится сольный концерт Лёши Свика, автора хита «Малиновый свет». Концерт проходит в рамках тура в поддержку недавно вышедшего альбома музыканта.
В начале сольной карьеры Лёша Свик играл лиричный рэп, но известность ему принес дэнс-трек «Я хочу танцевать» в 2017 году. В 2018 году сразу две песни Лёши — «Дым» и «Малиновый свет» — вошли в
Артист явно не намерен застревать в одном жанре и много экспериментирует и смешивает жанры. В копилке музыканта три полноценных студийных альбома (последний в 2021 году), а буквально пару недель назад, 24 мая
Начало в 19:00.