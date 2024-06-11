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    Лёша Свик сыграет сольный концерт на берегу Финского залива

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    15 июня в пространстве «Флагшток», что на берегу Финского залива, состоится сольный концерт Лёши Свика, автора хита «Малиновый свет». Концерт проходит в рамках тура в поддержку недавно вышедшего альбома музыканта.12+

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    В начале сольной карьеры Лёша Свик играл лиричный рэп, но известность ему принес дэнс-трек «Я хочу танцевать» в 2017 году. В 2018 году сразу две песни Лёши — «Дым» и «Малиновый свет» — вошли в топ-30 самых популярных треков года в социальной сети «ВКонтакте» (16-е и 17-е места соответственно). В марте 2019 года Леша Свик выпустил романтический клип совместно с Ольгой Бузовой.

    Артист явно не намерен застревать в одном жанре и много экспериментирует и смешивает жанры. В копилке музыканта три полноценных студийных альбома (последний в 2021 году), а буквально пару недель назад, 24 мая 2024-го, вышел мини-альбом из шести треков под названием «Я — начало». Так что на концерте, конечно же, кроме знакомых хитов прозвучат и песни с нового EP.

    Начало в 19:00.

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