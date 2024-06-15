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    Боевые действия

    Новые атаки ВСУ. Люди пострадали при обстреле Белгородской и Курской областей

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    Шебекинский городской округ подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате удара дрона-камикадзе пострадали два мирных жителя, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 июня.

    Атака пришлась на припаркованный автомобиль в поселке Красное. Рядом с машиной находились двое мужчин. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями. Второму с осколочными ранениями спины и кисти оказали необходимую помощь и поместили в городскую больницу. В поселке также повреждена линия электропередачи.

    Еще одному удару дроном-камикадзе подвергся город Шебекино, обошлось без пострадавших. В результате взрыва рядом с частным домовладением осколками посечен легковой автомобиль и остекление в гараже.

    Кроме того, украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района Курской области. Ранения получил местный житель, ему оказали медпомощь. «В одном домовладении повреждены окна и забор. Осколками посечены 3 автомобиля. Один из них полностью сгорел», — сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Ранее глава Белгородской области сообщал о пяти погибших при обстреле подъезда жилого дома в Шебекино. Четверых достали из-под завалов, еще одна женщина скончалась в больнице.

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