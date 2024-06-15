В Шлиссельбурге в третий раз за полгода подожгли квартиру бабушки криптоблогера

Полиция ищет пироманов, устроивших поджог в парадной девятиэтажки в Кировском районе Ленобласти. Адрес хорошо знаком.



О поджоге на Малоневском канале в Шлиссельбурге в экстренные службы сообщили накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 15 июня. Некто пытался устроить пожар под дверью квартиры, но разгореться огню не дали.

Металлическая дверь существенных повреждений не получила. По предварительным данным, в этот раз обошлось без покрышек: на месте нашли следы горючего и брошенные чёрные перчатки.

С заявлением в полицию уже обратился 33-летний родственник владелицы квартиры. «Фонтанка» писала, что жилплощадь принадлежит 73-летней женщине — бабушке криптоблогера Одиссея, чьё окружение неоднократно страдало от пожаров, которые начинались с покрышек. В январе он показывал обгоревшую квартиру бабушки. Тогда дверь подпёрли стулом, и пенсионерка вынуждена была ждать помощи на балконе.