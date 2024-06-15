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    В Шлиссельбурге в третий раз за полгода подожгли квартиру бабушки криптоблогера

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    Полиция ищет пироманов, устроивших поджог в парадной девятиэтажки в Кировском районе Ленобласти. Адрес хорошо знаком.

    О поджоге на Малоневском канале в Шлиссельбурге в экстренные службы сообщили накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 15 июня. Некто пытался устроить пожар под дверью квартиры, но разгореться огню не дали.

    Металлическая дверь существенных повреждений не получила. По предварительным данным, в этот раз обошлось без покрышек: на месте нашли следы горючего и брошенные чёрные перчатки.

    С заявлением в полицию уже обратился 33-летний родственник владелицы квартиры. «Фонтанка» писала, что жилплощадь принадлежит 73-летней женщине — бабушке криптоблогера Одиссея, чьё окружение неоднократно страдало от пожаров, которые начинались с покрышек. В январе он показывал обгоревшую квартиру бабушки. Тогда дверь подпёрли стулом, и пенсионерка вынуждена была ждать помощи на балконе.

    В декабре прошлого года за поджог в этой же парадной были задержаны подростки. После второй попытки в отделе оказались двое жителей Свердловской области. По версии следствия, они выполняли чужой заказ.

    Покрышки в парадных Петербурга и области горят с конца декабря. Аналогичные поджоги происходят и в других регионах. Так, в Ставрополе горела родительская квартира московской журналистки Полины Реутовой, а в Москве и Челябинске досталось модераторам сатирического телеграм-канала «Труха Барселона». Потерпевшие полагают, что их неприятности могут быть выгодны только находящемуся в Испании блогеру с миллионной аудиторией Анатолию Шарию. Блогер Одиссей сотрудничал с Шарием в сфере криптовалюты, потом случилась ссора. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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