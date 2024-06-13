Внимание на курсы валют. Показываем, что происходит сейчас у обменных пунктов

Обменные пункты в Петербурге подняли свои курсы продажи валют, ажиотажа не наблюдается. Фотограф «Фонтанки» утром 13 июня прошелся по центру городу и очередей не заметил.
Курс ЦБ сегодня составляет 95,74 рубля за 1 евро и 89,02 рубля за 1 доллар. В обменниках доллар продают по 105 рублей, а евро по 109 и даже по 113 рублей.
Вчера вечером, после того, как Мосбиржа и НКЦ попали под блокирующие санкции США, некоторые банки подняли курсы валют. В частности, как писал РБК, цены достигали 110,78 рубля за доллар.
В связи с новыми санкциями США, напомним, Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро. Также Банк России принял решение приостановить торги гонконгским долларом. Утро 13 июня рублевый индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, РТС начали с падения. Читайте на «Фонтанке» комментарии экспертов и пояснения Центробанка.