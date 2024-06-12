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    В новый санкционный список США попали Мосбиржа, «Арктик СПГ» и СОГАЗ

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    Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России, Об этом 12 июня сообщает пресс-служба министерства.

    Под ограничения попали более 30 физлиц, среди них глава Гагаузии Евгения Гуцул. Не менее 200 компаний оказались в перечне, причем не только из России, но и из Китая.

    На этот раз санкции не обошли стороной Московскую биржу и Страховую компанию «СОГАЗ». В перечень включены семь судов для транспортировки сжиженного газа, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», а также «дочка» «Газпрома» — «Газпром инвест».

    Кроме того, введен запрет на оказание услуг, которые связаны с информационными технологиями и облачными сервисами.

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