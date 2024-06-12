«Скорее всего, будет несколько курсов валют». Эксперты объяснили, что означает остановка торгов на Мосбирже

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Минфин США внес в санкционный список Мосбиржу — крупнейший российский биржевой холдинг, на площадке которого торгуют акциями, облигациями, драгметаллом, зерном и сахаром. А также валютой. Вскоре Центробанк сообщил, что проведение биржевых торгов и расчеты в долларах США и евро на Московской бирже приостанавливаются, а сделки с ними продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Чем это обернется для экономики страны в целом и для россиян в частности, «Фонтанке» рассказали эксперты.



По мнению профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, произошедшее обернется дополнительными трудностями и издержками.

— Раньше торги шли на бирже, это прозрачный инструмент, абсолютно ликвидный. Например, ты импортер, тебе нужно купить валюту. Ты идешь на торги, покупаешь эту валюту, всё, и это ликвидно, и никакой проблемы с этим не было. Мы сейчас предполагаем, не знаем точно, но, скорее всего, это будет некий межбанковский курс, который будет образовываться на торгах крупнейших банков или какого-то количества банков. Насколько это будет ликвидно, мы не знаем, но, наверное, ликвидность там будет пониженная, — полагает Евгений Коган.



Во-вторых, отмечает эксперт, непонятно, насколько новый валютный курс будет отражать реальность.

— Скорее всего, появятся несколько курсов: курс черного рынка, курс межбанка, курс ЦБ и так далее. Очень возможно, что это приведет к определенному количеству, множественности курсов, я бы сказал так. То есть мы будем ориентироваться либо на курс черного рынка, либо серого. Это возможно, я в этом не уверен, но исключать нельзя, — говорит профессор.

Как отметил Евгений Коган, скорее всего, торги фьючерсами прекратятся.



— То есть все те, кто хеджировали свои операции, застраховать курс на будущее, сейчас, наверное, будет проблематичнее, — считает он.

Коган кратко резюмировал всё вышесказанное: мы получили процесс роста издержек, рост сложностей в различных операциях, экспортных и импортных.

На вопрос «Не означает ли это, что с черными-серыми валютными рынками мы вернемся в 90-е ?» Евгений Коган ответил так:



— Вы знаете, слово «вернемся» означает будущее. Я боюсь, но не утверждаю, что здесь уместно слово «вернулись». Но после всего того, что, скажем так, произошло сегодня. Технологии очень далеко шагнули. И я совершенно не исключу ситуацию, что будут придуманы через цифровые валюты какие-то ходы. И с учетом развития, возможно, всё будет не так трагично, как кажется.



Избавляться от наличной валюты, которую россияне привыкли хранить «под матрасом», эксперт не советует.

— Наоборот. Те, кто хранит под матрасом, в итоге только выигрывают исходя из этого процесса. Скорее всего, в итоге курс доллара, наверное, вырастет. Поэтому те, кто держат валюту в наличной форме, наверное, еще и заработают на этом, — полагает Евгений Коган.

Пользуясь всеобщей сумятицей, некоторые банки Москвы установили курс валют кто во что горазд, но разбег нельзя назвать существенным — в диапазоне нескольких центов. Однако в целом, отмечает телеграм-канал InvestFuture, ситуация стабильная.



В ЦБ РФ полагают, что стабильной ситуация будет оставаться и дальше: функцию определения официальных курсов доллара США и евро регулятор возьмет на себя.

— Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, — объяснил ЦБ.

Аналитик инвестиционного подразделения «Альфа-Банка» Наталья Орлова объяснила «Фонтанке», как это будет происходить на практике.

— ЦБ будет устанавливать курс, собирая информацию по банкам. По сути, это будет такой же курс, как раньше устанавливался на торгах. Просто раньше это происходило на единой площадке, а теперь эту площадку будет воспроизводить ЦБ и возьмет на себя функцию Мосбиржи на двусторонней основе — агрегировать сделки между игроками. Это будет такой же курс, просто цена будет устанавливаться, рассчитываясь по-другому. Конечно, игрокам будет чуть сложнее найти вторую сторону сделки. Это может на какие-то моменты давать волатильность курса, но структурно я не уверена, что завтра или послезавтра будет сильное изменение курса, — пояснила Наталья Орлова.



Как пишет канал InvestFuture, инфраструктура для торгов российскими акциями не пострадает. Краткосрочные остановки биржи для осмысления возможны, но вряд ли. Что касается падения рынков, его можно будет наблюдать уже завтра, поскольку все будут искать способы перезапустить поставки и расчеты. Несколько технических моментов всё же придется решать, например, разработать способы доставки валюты для фьючерсов.

Беспокоиться по поводу сбережений гражданам не стоит, отметили в ЦБ.



«Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан, и компаний остаются сохранными», — пояснил регулятор и добавил, что продолжать покупать и продавать доллары и евро тоже можно, в этом отношении никаких сложностей не возникнет.

