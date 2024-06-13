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    Падают рублевый индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, РТС

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    Утром 13 июня рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3050 пунктов после введения санкций США (падение на 4,1%). Акции Сбербанка падают на 4%, ВТБ — на 4,7%, Мосбиржи — на 11%. Падение РТС составляет 3,9%.

    Индекс Мосбиржи опускался до 3032,05 пунктов в начале торгов, но к 10:09 скорректировался до 3120,98 пункта (минус 1,58% к закрытию), передаёт «Коммерсантъ».

    Фьючерс на доллар снижается в пределах 1,5%. Фьючерс Si на пару доллар-рубль сейчас фактически является единственным ориентиром по биржевым торгам долларом, отмечает РБК.

    В связи с новыми санкциями США, напомним, Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро. Также Банк России принял решение приостановить торги гонконгским долларом. Сегодня торговые сессии на валютном рынке, на рынке драгоценных металлов, на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» (с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара) начались в 9:50. Читайте на «Фонтанке» комментарии экспертов и пояснения Центробанка.

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