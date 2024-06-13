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    ЦБ: курс рубля останется единым и рыночным

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    Курс рубля останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета, заявил 13 июня Центробанк.

    Торги евро на Мосбирже прекращены после введения американских санкций, поскольку страны Евросоюза их также соблюдают. А решение приостановить торги гонконгским долларом было принято для сокращения рисков.

    «Эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются», — сказано в сообщении.

    Регулятор заверяет, что биржевая торговля валютой не является необходимостью для конвертируемости рубля и свободного обращения иностранной валюты. Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения от внешнеторговой деятельности и поэтому не зависит от торговой площадки, отмечают в банке.

    «Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми», — отметил ЦБ (цитата по ТАСС).

    Новые санкции США не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта, подчеркивают в Банке России.

    Основная валюта торгов сейчас — юань, а не доллар. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Поэтому именно курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, отметили в ЦБ.

    Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро в связи с новыми санкциями США.

    Также Банк России принял решение приостановить торги гонконгским долларом. Сегодня торговые сессии на валютном рынке, на рынке драгоценных металлов, на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» (с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара) начнутся в 9:50. Объяснения экспертов читайте на «Фонтанке».

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