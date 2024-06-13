ЦБ: курс рубля останется единым и рыночным

Курс рубля останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета, заявил 13 июня Центробанк.

Торги евро на Мосбирже прекращены после введения американских санкций, поскольку страны Евросоюза их также соблюдают. А решение приостановить торги гонконгским долларом было принято для сокращения рисков.

«Эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются», — сказано в сообщении.



Регулятор заверяет, что биржевая торговля валютой не является необходимостью для конвертируемости рубля и свободного обращения иностранной валюты. Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения от внешнеторговой деятельности и поэтому не зависит от торговой площадки, отмечают в банке.