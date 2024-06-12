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    Мосбиржа прекращает торги долларом и евро

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    Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро. Торговая площадка объяснила это новыми санкциями США.

    В заявлении Мосбиржи говорится, что на фондовом и денежном рынках, а также на рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро.

    На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме, добавила площадка.

    Ранее министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России,

    Под ограничения попали более 30 физлиц, среди них глава Гагаузии Евгения Гуцул. Не менее 200 компаний оказались в перечне, причем не только из России, но и из Китая.

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