Мосбиржа прекращает торги долларом и евро

Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро. Торговая площадка объяснила это новыми санкциями США.

В заявлении Мосбиржи говорится, что на фондовом и денежном рынках, а также на рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро.

На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме, добавила площадка.

Ранее министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России,

Под ограничения попали более 30 физлиц, среди них глава Гагаузии Евгения Гуцул. Не менее 200 компаний оказались в перечне, причем не только из России, но и из Китая.