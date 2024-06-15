Заявление в полицию на клиентку и ее «помощников» была вынуждена написать владелица швейной мастерской Любовь. Под угрозами неприятностей от шести мужчин и в присутствии полиции ей пришлось отдать 100 тысяч.

Кадрами, снятыми камерой видеонаблюдения в мастерской на улице Седова, Любовь 15 июня поделилась с «Фонтанкой». Камера запечатлела, как в помещение зашла белокурая женщина и шесть ее, как она сама выразилась, помощников. Дело было на проходной бизнес-центра, а касалось небольшого швейного производства, арендующего в нем помещение.

Женщина, ее зовут Анжелика, хотела забрать свою ткань и 100 тысяч рублей. Она преуспела по обоим пунктам, дополнительно досталось еще и охраннику, который даму, как рассказывает Любовь, за пределы проходной пускать не хотел. Один из помощников ударил его рукой по голове. Серьезных травм мужчина не получил, но очки придется покупать новые. Примечательно, что по телефонному заявлению о вымогательстве в это время уже приехала полиция, сотрудника в форменной футболке можно разглядеть ближе к выходу на улицу. И удар, и передача денег происходила в его присутствии.

предоставлено «Фонтанке» Любовью

Так как Любовь себя обязанной отдавать деньги не считает и предлагала, по ее словам, решать разногласия цивилизованным способом, то полиция получила заявление о разбойном нападении группой лиц. Супруг Любови жену с неприятностями наедине не бросил и заодно заручился поддержкой в виде письма главе ГУ МВД Романа Плугина от одного из депутатов городского парламента.



Предыстория же такова. Анжелика владелица магазина готовой одежды, мастерскую Любови она нашла в Интернете и пришла сделать заказ. Ей отшили образец платья по картинке примерно в середине апреля, через некоторое время она принесла отрезы хлопковой ткани и попросила нашить в общей сложности 30 таких платьев трех разных расцветок. По словам Любови, на авансовый платеж был выставлен счет, но Анжелика, имея номер телефона владелицы, просто перевела ей на карту 11 тысяч рублей. В процессе заказчица договорилась со швеей сделать лямки на платьях на два сантиметра короче. Но итоговая длина ее не устроила и доказать, что все сделано именно так, как она просила, не представлялось возможным.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Любовью Поделиться Поделиться





Анжелика скандалила и требовала отдать ей деньги за ткань, 70 тысяч рублей, при этом никаких чеков предоставлено не было. Владелица мастерской убеждена, что для такой ткани максимум это тысяч 15. Любовь настаивала, что в таком формате претензии неразрешимы и более подходящее место для их спора это суд, тем более, что забирать платья и расплачиваться за выполненную работу Анжелика отказывалась. Она якобы так Любови и сказала — судом меня пугать не надо, а то я приеду с помощниками.



Анжелика зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Также она является совладелицей строительной компании, которой принадлежит товарный знак турбазы на Вуоксе.

