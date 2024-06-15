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    Оперативники с ломом прошлись по борделям в центре Петербурга. По соседству настоящее и прошлое госбезопасности

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    Полиция со спецназом нагрянула к работникам секс-индустрии в центре Петербурга. Путь к девушкам мечты для знакомства с красотами города во всех плоскостях лежал мимо Большого дома, стало известно «Фонтанке» 15 июня.

    пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, притоны были организованы в Адмиралтейском и Центральном районах. Особый подход к клиентам демонстрировали сразу — их допускали только после проверок операторами колл-центра.

    Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из Адмиралтейского района задержали троих женщин в возрасте от 31 года до 52 лет, работавших администраторами и управляющей, а также 41-летнего водителя, возившего девушек к клиентам.

    По информации «Фонтанки», салоны были открыты под одним брендом, их рекламу можно найти в интернете. Гостям сулят элитных мастериц и изысканные интерьеры, среди услуг — сопровождение бизнес-мероприятий.

    Салоны были открыты на Шпалерной, в нескольких сотнях метров от УФСБ, а также в доходных домах на улицах Маяковского и Гороховой — через дорогу от музея, где рассказывают об истории политической полиции и органов госбезопасности. По предварительным данным, работу маскировали в том числе договорами о посуточной аренде, которые заключали девушки.

    В полицейском главке сообщили, что возбуждены дела об организации занятия проституцией. Одна из администраторов задержана в качестве подозреваемой.

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