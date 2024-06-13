Беспилотники долетели до Владимирской и Ярославской областей

Минобороны отчитывается о пресечении ночью 13 июня атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на российской территории.

Средства ПВО уничтожили три БПЛА над Ярославской областью и один над Владимирской областью.

По словам ярославского губернатора Михаила Евраева, на месте падения беспилотников разрушений и пострадавших нет. В случае обнаружения обломков он просит сообщать в службу «112».

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия», — отмечает Евраев.