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    Беспилотники долетели до Владимирской и Ярославской областей

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    Минобороны отчитывается о пресечении ночью 13 июня атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на российской территории.

    Средства ПВО уничтожили три БПЛА над Ярославской областью и один над Владимирской областью.

    По словам ярославского губернатора Михаила Евраева, на месте падения беспилотников разрушений и пострадавших нет. В случае обнаружения обломков он просит сообщать в службу «112».

    «На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия», — отмечает Евраев.

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