Капитан яхты спас мигранта, неудачно упавшего с Троицкого моста

В Петербурге капитан яхты спас тонущего в Неве мужчину. Как выяснилось, в воде он оказался после неудачного падения с Троицкого моста накануне вечером. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 июня.
Судя по кадрам в Сети, одинокий мужчина был едва заметен в воде из-за небольших волн. Из воды торчала только голова пловца, обратить на себя внимание, кажется, он уже был не в силах. К его счастью, мимо проплывал экипаж яхты.
На борт был поднят 40-летний гражданин Узбекистана, завершилась его водная прогулка в больнице. Врачи диагностировали у мужчины кататравму, ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.