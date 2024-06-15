Капитан яхты спас мигранта, неудачно упавшего с Троицкого моста

В Петербурге капитан яхты спас тонущего в Неве мужчину. Как выяснилось, в воде он оказался после неудачного падения с Троицкого моста накануне вечером. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 июня.



Судя по кадрам в Сети, одинокий мужчина был едва заметен в воде из-за небольших волн. Из воды торчала только голова пловца, обратить на себя внимание, кажется, он уже был не в силах. К его счастью, мимо проплывал экипаж яхты.