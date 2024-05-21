Понижения ключевой ставки не видать. Центробанк удерживает жесткую кредитно-денежную политику

Жесткость денежно-кредитной политики следует поддерживать на высоком уровне длительное время. Аргументы в пользу такого подхода озвучил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин 21 мая: это апрельские данные Центробанка и инфляция в России.



Заботкин сообщил, что инфляция в стране — выше центральной точки прогноза ЦБ (4,3–4,8%). «Насколько это создает риски для диапазона прогноза, мы обсудим на заседании совета директоров», — процитировало агентство «Интерфакс» зампреда ЦБ.

Заседание состоится 7 июня, к этому времени будут опубликованы дополнительные данные по недельному росту цен и оперативная статистика по кредитованию. Однако полных сведений по инфляции за май еще не будет. Это несколько осложняет интерпретацию майских данных. По словам Заботкина, понятно уже, что инфляционные ожидания населения выросли, но остаются в диапазоне последних нескольких месяцев, а мониторинг покажет ценовые ожидания предприятий.