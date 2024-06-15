Водителя, устроившего смертельное ДТП с пешеходами в Благовещенске, отправили в СИЗО

Благовещенский городской суд заключил под стражу водителя микроавтобуса, которого обвиняют в аварии с пятью погибшими. Об этом 15 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Амурской области.
Мужчине 59 лет. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении водителем ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ).
ДТП случилось 14 июня на улице Василенко в Благовещенске. Пьяный автомобилист на высокой скорости выехал на тротуар и сбил толпу людей. Сразу стало известно о гибели женщины и двоих подростков 14 и 15 лет.
По последним данным Минздрава Амурской области, еще двое пострадавших, мужчина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушка 19 лет, сегодня переведут из реанимации в отделение травматологии, но их состояние все еще тяжелое.