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    Пьяный водитель протаранил толпу прохожих в Благовещенске. Есть погибшие: видео

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    Пьяный автомобилист на высокой скорости выехал на тротуар и сбил толпу людей в пятницу, 14 июня. В результате аварии есть погибшие. Подробности сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.


    ДТП произошло в Благовещенском округе. «К сожалению, есть погибшие. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что большая часть пострадавших — дети.

    К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, всех пострадавших госпитализировали, автомобилиста задержали.

    «Будет возбуждено уголовное дело», — добавил глава области.

    Автор: nature / YouTube

    По данным ТАСС, в результате ДТП взрослый и двое детей погибли, еще семерым потребовалась помощь врачей.

    Судя по кадрам в Сети, черная машина на скорости вылетает с дороги на тротуар. В толпе находились как минимум девять человек.

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