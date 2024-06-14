Пьяный водитель протаранил толпу прохожих в Благовещенске. Есть погибшие: видео

Пьяный автомобилист на высокой скорости выехал на тротуар и сбил толпу людей в пятницу, 14 июня. В результате аварии есть погибшие. Подробности сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
ДТП произошло в Благовещенском округе. «К сожалению, есть погибшие. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что большая часть пострадавших — дети.
К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, всех пострадавших госпитализировали, автомобилиста задержали.
«Будет возбуждено уголовное дело», — добавил глава области.
Автор: nature / YouTube
По данным ТАСС, в результате ДТП взрослый и двое детей погибли, еще семерым потребовалась помощь врачей.
Судя по кадрам в Сети, черная машина на скорости вылетает с дороги на тротуар. В толпе находились как минимум девять человек.