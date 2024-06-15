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    Шольц: Германия не блокирует санкции

    2023
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    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не блокирует санкции, а пытается сделать их эффективнее. Об этом он заявил телеканалу ZDF 15 июня.

    По его словам, Берлин «активно сотрудничает» со всеми по санкционным пакетам и хочет обеспечить «максимально прагматичный подход к их реализации» (цитата по ТАСС). Кроме того, власти консультируются по этому вопросу с немецким бизнесом.

    Шольц отметил, что ФРГ «нужны решения», которые обеспечат невозможность экспорта подсанкционных товаров в Россию через третьи страны.

    13 июня немецкое агентство DPA сообщило, что Берлин блокирует прогресс переговоров о введении новых санкций против России. Планируется, что новый пакет санкций поможет в борьбе с «обходом» действующих ограничений. DPA отмечает, что впервые могут быть введены жесткие ограничения для российского бизнеса, связанного со сжиженным природным газом. ФРГ требует убрать пункт, который касается ответственности филиалов предприятий, если меры будут нарушены. Или хотя бы ограничить эту меру лишь определенными товарами. Предположительно, Германия опасается, что в таком случае к ответственности могут быть привлечены немецкие компании.

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