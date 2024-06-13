DPA: Германия блокирует прогресс переговоров о новых санкциях ЕС против России

Германия блокирует прогресс переговоров о введении новых санкций против России. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.



«Раздумья Германии и запросы на внесения изменений — решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены», — пишет DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.



Планируется, что новый пакет санкций поможет в борьбе с «обходом» действующих ограничений. DPA отмечает, что впервые могут быть введены жесткие ограничения для российского бизнеса, связанного со сжиженным природным газом.

