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    DPA: Германия блокирует прогресс переговоров о новых санкциях ЕС против России

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    Германия блокирует прогресс переговоров о введении новых санкций против России. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

    «Раздумья Германии и запросы на внесения изменений — решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены», — пишет DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

    Планируется, что новый пакет санкций поможет в борьбе с «обходом» действующих ограничений. DPA отмечает, что впервые могут быть введены жесткие ограничения для российского бизнеса, связанного со сжиженным природным газом.

    «Еврокомиссия хочет запретить отправку морем российского СПГ из некоторых портов, в том числе из бельгийского Зебрюгге в третьи страны. <...> Германия обеспокоена мерами, которые должны усложнить обход санкций», — цитирует DPA информагентство.

    ФРГ требует убрать пункт, который касается ответственности филиалов предприятий, если меры будут нарушены. Или хотя бы ограничить эту меру лишь определенными товарами. По данным DPA, Германия выдвигает такое требование из-за опасений, что могут быть привлечены немецкие компании.

    В начале апреля в порту Германии задержали судно из Петербурга по подозрению в нарушении санкций.

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