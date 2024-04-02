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    В порту Германии задержали судно из Петербурга по подозрению в нарушении санкций

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    Таможенные органы ФРГ задержали в порту Ростока прибывшее из России грузовое судно под флагом Маршалловых островов, пишет 2 апреля ТАСС. По данным РИА Новости, судно следовало из Петербурга в США и в начале марта вынужденно зашло в немецкий порт из-за повреждений гребного винта.

    «Судно получило от таможни постановление о задержании из-за наличия на борту санкционированных ЕС товаров», — сообщает РИА со ссылкой на таможню. В ведомстве подчеркнули, что судно не может покинуть порт.

    Агентство DPA указывает, что расследование продолжается. Никаких подробностей о грузе таможня не предоставляла. При этом газета Ostsee-Zeitung пишет, что судно Atlantic Navigator II с березовой древесиной и обогащенным ураном для атомных электростанций следовало из Санкт-Петербурга в США. Общая стоимость груза — около 40 млн евро.

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