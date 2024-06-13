В Эрмитаже откроется выставка, посвящённая аристократическим свадьбам XIX — начала XX века

Вы увидите свадебные наряды, подарки, предметы приданого, иконы, причём речь пойдёт про свадьбы аристократов, членов великокняжеских родов и императорской семьи. Выставка пройдёт в Малой церкви Зимнего дворца.



Венчание цесаревича Александра Александровича Фото: (с) Эрмитаж Поделиться Поделиться





Свадьба издавна считалась праздником не личным, а общественным, напоминают в Эрмитаже. Поэтому обряд был довольно строго регламентирован, «свод правил» вступления в брак оформился к началу XIX века и затем долгое время оставался неизменным.



Свадьбе традиционно предшествовала помолвка — и на выставке можно будет увидеть платье, которое надевала на обручение Зинаида Нарышкина, будущая княгиня Юсупова, и икону, которой благословляли жениха и невесту. После обручения семья невесты начинала готовить приданое. Если обручались представители дворянских семей, то на предметах приданого вместе изображались так называемые марьяжные гербы.



Платье невесты обычно было белым (либо золотистым или цвета слоновой кости), причём если венчание было намечено на утро — платью полагалось быть закрытым и с длинными рукавами, а для вечернего венчания считалось уместным небольшое декольте и короткие рукава. Жених был одет во фрак и белый жилет. Если будущий муж был человеком военным, он венчался в парадной форме своего полка. Если венчались особенно родовитые аристократы, на церемонии мог присутствовать император. В Эрмитаже уточняют, что в приданое высокородной невесты обязательно входил ночной халат жениха и туфли из серебряной парчи, которые супруг надевал в первую брачную ночь. Невесты императорских и великокняжеских родов венчались в парадном придворном платье из серебряного глазета, расшитого серебряными нитями. Такой костюм вы увидите на выставке — платье, в котором великая княжна Ксения Александровна выходила замуж за великого князя Александра Михайловича.



Венчание Николая II Фото: (с) Эрмитаж Платье придворное подвенечное Фото: (с) Эрмитаж Платье для обручения цесаревны Марии Федоровны Фото: (с) Эрмитаж Веер складной из слоновой кости Фото: (с) Эрмитаж Поделиться Поделиться





Помимо самой свадьбы, в России принято отмечать юбилеи бракосочетания. На выставке вы увидите серебряные часы, подаренные Александру III на 25-летие свадьбы с Марией Фёдоровной.



Также на выставке будут парные портреты, фотокопии из модных журналов XIX века с изображениями свадебных нарядов. К выставке издадут иллюстрированный научный каталог с текстами куратора проекта, ведущего научного сотрудника отдела истории русской культуры музея Юлии Плотниковой.



Выставка «Свадебные церемонии в России XIX — начала XX века. В свете и при дворе» пройдёт в Малой церкви Зимнего дворца с 15 июня 2024 года по 30 марта 2025-го. 0+

