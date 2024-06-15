Фура протаранила несколько машин в тоннеле на Канонерский остров. Видео

Серьезное ДТП с участием как минимум пяти машин произошло днем 14 июня в Кировском районе Петербурга. По предварительным данным «Фонтанки», обошлось без пострадавших.
Судя по кадрам в группе «Признавашки ДТП и ЧП», в тоннеле, соединяющем Гутуевский и Канонерский острова, велись дорожные работы, было организовано реверсивное движение. «Но водитель фуры не увидел знаков, влетел в машины и людей на всей скорости», — написали в посте.
В результате большегруз протаранил на своем пути встречный грузовик и спецтехнику, дорожные рабочие в этот момент прижались к стенкам. Сотрудникам чудом удалось выжить.