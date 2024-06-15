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    Фура протаранила несколько машин в тоннеле на Канонерский остров. Видео

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    Серьезное ДТП с участием как минимум пяти машин произошло днем 14 июня в Кировском районе Петербурга. По предварительным данным «Фонтанки», обошлось без пострадавших.

    Судя по кадрам в группе «Признавашки ДТП и ЧП», в тоннеле, соединяющем Гутуевский и Канонерский острова, велись дорожные работы, было организовано реверсивное движение. «Но водитель фуры не увидел знаков, влетел в машины и людей на всей скорости», — написали в посте.

    Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    В результате большегруз протаранил на своем пути встречный грузовик и спецтехнику, дорожные рабочие в этот момент прижались к стенкам. Сотрудникам чудом удалось выжить.

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