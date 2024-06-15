При одном условии. Шольц заявил, что готов говорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов к возобновлению контакта с российским президентом Владимиром Путиным, если будет, о чем говорить. Об этом он заявил 15 июня в интервью первому немецкому каналу ARD на полях саммита G7 в Италии.



По словам Шольца, для переговоров нужны конкретика и «подходящий момент».



«Но такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено», — сказал Шольц (цитата по РИА Новости).

