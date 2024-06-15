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    При одном условии. Шольц заявил, что готов говорить с Путиным

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    Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов к возобновлению контакта с российским президентом Владимиром Путиным, если будет, о чем говорить. Об этом он заявил 15 июня в интервью первому немецкому каналу ARD на полях саммита G7 в Италии.

    По словам Шольца, для переговоров нужны конкретика и «подходящий момент».

    «Но такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено», — сказал Шольц (цитата по РИА Новости).

    Еще в прошлом году в Кремле заявляли, что Путин открыт к диалогу с Шольцем. Их последний разговор состоялся 2 декабря 2022 года.

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