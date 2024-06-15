На юго-востоке Петербурга из окна стреляли в прохожих. Полиция ищет, кто

Полиция ищет стрелявшего по людям у школы в Невском районе Петербурга. Под обстрел угодил первокурсник вуза, стало известно «Фонтанке» 15 июня.



19-летний студент набрал номер экстренной службы незадолго до полуночи 13 июня, пережив не самые приятные минуты неподалёку от своего дома. По его словам, кто-то развлекал себя стрельбой и попал ему в грудь и пах.

Приехавшие на место полицейские установили, что палили из пневматического оружия, предположительно, с последнего этажа девятиэтажки на улице Джона Рида. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стрелка ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.