Ребёнку-«бабочке» требуется дорогое лечение

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У Матвея редкое генетическое заболевание — буллёзный эпидермолиз. При этой болезни страдает кожа и внутренние органы. Сейчас мальчику необходима урологическая операция. Сделать её могут петербургские медики, но для Матвея лечение платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Матвей Тимофеев, 7лет.

Дистрофический буллёзный эпидермолиз.

Требуется операция. Не хватает 308 981 ₽. «У сына тяжёлое врождённое заболевание, при котором повреждается кожа и слизистые. Таких детей называют «бабочками» из-за хрупкости кожи — от любого неосторожного прикосновения на ней образуются кровоточащие раны.



В роддоме у Матвея обнаружили пятнышко на ноге, обработали антисептиком — кожа начала слезать. Провели обследование и диагностировали буллёзный эпидермолиз. Мне объяснили, что при этой болезни страдают также слизистые внутренних органов, поэтому ребёнка нужно кормить протёртой пищей.



Но, несмотря на все предосторожности, у Матвея сузился пищевод, он перестал есть. Помогли врачи петербургской клиники, куда нас госпитализировали благодаря помощи читателей Русфонда. Спасибо всем огромное! Сыну провели операцию по расширению пищевода, полное обследование и лечение.

После выписки Матвей чувствовал себя гораздо лучше, пищеварение нормализовалось. Но сейчас его состояние снова ухудшилось. На этот раз, кроме лечения ран на теле, сын остро нуждается в урологической операции, которую не берутся провести местные хирурги, так как нужен опыт в лечении осложнений буллезного эпидермолиза. Такой опыт есть у петербургских врачей. Но мы проживаем в другом регионе, за лечение в Петербурге нужно платить, поэтому я снова прошу у вас помощи. Самой мне не справиться — одна воспитываю двоих детей, живём на пенсию и пособия. Не оставляйте нас!» Наталья Тимофеева, Ульяновская область.



Илья Богданов, педиатр Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«У Матвея дистрофический буллёзный эпидермолиз, фимоз (узость крайней плоти. — Русфонд). Проводимая консервативная терапия неэффективна, мальчику показана госпитализация для оперативного и терапевтического лечения длительностью 14 дней».



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда



Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

