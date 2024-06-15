Вот это пережарили. На Сизова мощно дымил ресторан

По данным ГУ МЧС, сигнал о возгорании на проспекте Сизова, 9 поступил в 13:09. По этому адресу расположены заведения Bahroma и Tokio City.

На кухне ресторана горели пять «квадратов». В 13:38 пожар был уже ликвидирован. На месте работали две единицы техники и 10 спасателей.

