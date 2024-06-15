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    Вот это пережарили. На Сизова мощно дымил ресторан

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    Ресторан тушили в Приморском районе Петербурга днем 15 июня. Кадры «Фонтанке» прислал читатель.

    читатель «Фонтанки»

    По данным ГУ МЧС, сигнал о возгорании на проспекте Сизова, 9 поступил в 13:09. По этому адресу расположены заведения Bahroma и Tokio City.

    На кухне ресторана горели пять «квадратов». В 13:38 пожар был уже ликвидирован. На месте работали две единицы техники и 10 спасателей.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Очевидец рассказал «Фонтанке», что людей эвакуировали из задымленного помещения, к ресторану приехала скорая. Однако обошлось без пострадавших, уточнили в МЧС.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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