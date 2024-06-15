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    Ответ на похищение. Полиция Петербурга увезла с собой полсотни мигрантов после рейда на оптовых рынках

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    Сотрудники полиции Петербурга увезли в отдел полсотни человек после проведения миграционного рейда на крупных оптовых рынках на Софийской улице, проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке. Всего проверке документов подверглись более 350 иностранных рабочих.

    пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 49 мигрантов доставили в территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства РФ. Их привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ (ч. 3 ст. 18.8 КоАП).

    Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили 242 автомобиля под управлением мигрантов, шестеро водителей привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.

    В ведомстве уточнили, что поводом для рейда стало недавнее похищение мигрантами прохожего в Петербурге. По версии следствия, двое уроженцев одного из сопредельных государств, угрожая мужчине ножом, посадили его в автомобиль, избили и отобрали личные вещи. Сняв деньги с карты в банкомате одного из гипермаркетов на Пулковском шоссе, преступники скрылись, отпустив свою жертву. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

    «На преступление в мигрантской среде полиция ответила масштабным рейдом», — заявили в ГУ МВД и пообещали, что «такие точечные оперативные проверки мест компактного пребывания или проживания мигрантов полиция будет проводить на постоянной основе в ответ на криминальные проявления в этой среде».

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