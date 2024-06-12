Мигранты насильно катали мужчину у Пулковских высот, пока не обогатились

В Московском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Они напали на прохожего, заставили его оформить кредит и снять деньги в одном из сетевых магазинов.
Как сообщает 12 июня пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию обратился 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он рассказал, что 25 мая около 6 часов утра у дома 6/1 по Малой Бухарестской улице двое неизвестных, угрожая ему ножом, посадили его в автомобиль Hyundai Solaris.
Злоумышленники вывезли потерпевшего в сторону Пулковских высот, где похитили у него iPhone 13 Pro, банковскую карту и заставили оформить кредит на сумму 55 тысяч рублей. Сняв деньги с карты в банкомате одного из гипермаркетов на Пулковском шоссе, преступники скрылись, отпустив свою жертву.
Общий ущерб составил 105 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 20-летние уроженцы одного из сопредельных государств. По предварительной информации, молодые люди нигде не работают и проживают в соседних квартирах дома 83 на шоссе в Лавриках (Мурино).
В настоящее время проводится проверка их причастности к совершению аналогичных преступлений.