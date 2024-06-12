Мигранты насильно катали мужчину у Пулковских высот, пока не обогатились

В Московском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Они напали на прохожего, заставили его оформить кредит и снять деньги в одном из сетевых магазинов.



Как сообщает 12 июня пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию обратился 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он рассказал, что 25 мая около 6 часов утра у дома 6/1 по Малой Бухарестской улице двое неизвестных, угрожая ему ножом, посадили его в автомобиль Hyundai Solaris.