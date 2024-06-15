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    Мариинский театр даст бесплатный гала-концерт в Ораниенбауме ко дню рождения Стравинского

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    Гала-концерт в рамках нового музыкального фестиваля «Гений места» Санкт-Петербург-Ораниенбаум, приуроченного к 142-летию со дня рождения Игоря Стравинского, даст Мариинский театр с Валерием Гергиевым 16 июня в Ораниенбауме. Артисты выйдут на сцену в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в парке «Ораниенбаум» в 15:00, дополнительных билетов (кроме билетов в парк) не потребуется (6+). В программе концерта — музыка Стравинского: дуэты и сюита из балета «Жар-птица», монолог заглавного героя из балета «Петрушка», «Фейерверк» и музыка балета «Игра в карты». Солисты — Анна Самострелова, Сергей Уманец и Владислав Шумаков.

    Петербургская часть фестиваля «Гений места», посвященная Стравинскому, откроется 15 июня в 16:00 концертом в Мариинском-2 и заглянет на все сцены Мариинского театра. Публику ждет Каприччио для фортепиано с оркестром (солист — Денис Мацуев) и музыка балетов «Весна Священная» и «Петрушка» (6+).

    В 19:00 в Мариинском-2 будут исполнены балеты на музыку Стравинского — «Концертные танцы» (премьера, хореограф-постановщик — Александр Сергеев, художник по костюмам — Леонид Алексеев) и «Поцелуй феи» (6+). А на сцене Концертного зала в 20:30 прозвучат «Симфония псалмов» и «История солдата» (6+). Дирижер — Джеми Джан Делиорман (Турция, маэстро возглавляет Президентский симфонический оркестр в Анкаре).

    Еще один зарубежный участник фестиваля — венгерский скрипач Кристоф Барати — выйдет на сцену Мариинского-2 16 июня в 22:00: в программе — Концерт для скрипки с оркестром, Симфония in C, музыка балета «Игра в карты» (6+).

    С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайте театра, она включает концерты до 18 июня.

    Сам же фестиваль «Гений места» подразумевает выступления Мариинского театра в родных городах выдающихся русских композиторов.

    «Необходимость его назрела очень давно — наша земля богата выдающимися деятелями искусства, великими композиторами, и чествовать их, исполнять их музыку на малых родинах для жителей этих мест является нашей первостепенной задачей, — прокомментировал свой новый проект глава Мариинского театра Валерий Гергиев. — В этом сезоне мы уже выступили в Тихвине, где родился Николай Андреевич Римский-Корсаков, на псковской земле, подарившей Модеста Петровича Мусоргского, в Смоленске, на родине Михаила Ивановича Глинки, — все они юбиляры этого года, и еще одной точкой стал Воткинск, родной город Петра Ильича Чайковского. Мы торжественно завершаем фестиваль в Ораниенбауме, чествуя Игоря Федоровича Стравинского».

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