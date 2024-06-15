«Меня откачали, я пришел в чувство. Еще раз туда залез». Как в Петербурге водолазы помогают доставать утопленное

Фото: Предоставлено водолазом Андреем Поделиться Поделиться







Петербуржцы и гости города топят на дне рек и каналов все, что ни попадя. Корреспондент «Фонтанки» пообщался с водолазами, помогающими возвращать ценные финансово и дорогие сердцу вещи. Их рассказы удивили.



Работают они не только в Петербурге, но и в Ленобласти: около пляжей, причалов, в озерах, Финском заливе и на Ладоге. Телефоны под водой находятся месяцами, а некоторые клиенты просят нырнуть и в выгребную яму.



Кормят уток — слетают обручальные кольца Когда по рекам и каналам Петербурга начинают ходить кораблики, то стартует сезон потеряшек. Он продолжается до закрытия навигации. Водолазы Антон, Иван и Андрей описали ситуации, с которыми сталкиваются ежедневно. В любое время суток звонит утопивший нечто клиент. Чаще всего роняют телефоны, ключи и ювелирные украшения. Раньше популярными «утопленниками» были квадрокоптеры, но после запрета на полеты они практически сошли на нет.



Телефоны теряют, когда делают селфи на сапбордах. Остаются без дорогих айфонов, когда смотрят с лодок разводные мосты около Дворцовой набережной. Они, кстати, хорошо переживают утопления на глубину до нескольких метров. На Фонтанке отправляют на дно украшения. «Люди кидают корм уткам — у них слетают обручальные кольца», — поделился водолаз Андрей. Еще владельцы катеров и лодок часто обращаются из-за потери моторов и гребных винтов. Все это и достают мужчины в черных костюмах.

Водолазы стараются приехать «по горячим следам». Удается такое не каждый раз, поэтому делу помогает максимально подробная информация о месте потери. А дальше уже водолазы опускаются на заиленное дно, которое обследуют при помощи металлоискателей.



Не нырнете в туалет? Студент утопил в реке Глухарке Приморского района Петербурга телефон. С такой историей в мае нынешнего года он обратился к водолазу Ивану, который в ожидании привычного заказа отправился на поиски. Первый день результата не дал, но студенту очень была важна информация из утопленного девайса. Следующий день закончился двойным результатом. Студенту, ожидавшему свой старенький Android, вручили найденный iPhone 12 Pro. Телефон, конечно, хороший, но не тот. Водолаз Иван снова отправился на поиски и все же нашел студенческий «бюджетник», а уже сам дома занялся айфоном. Оказалось, что его потеряли еще в августе 2023 года.



Фото: Предоставлено водолазом Иваном Поделиться Поделиться





«Он включается [после зарядки]. Нахожу владельца. Там контакт на случай ЧС есть — его жена. Я говорю: телефон в Глухарке не теряли? Она говорит: терял муж, но это было девять месяцев назад. Продолжаю: приезжайте, забирайте. Она говорит: я вам не верю, это какой-то развод», — рассказывает Иван.



Владельцы телефон все же забрали, но после того, как им показали фотографию экрана. На заставке оказался снимок супружеской пары.

Водолаз Антон описал два необычных случая. Несколько лет назад его попросили спасти черепаху. Ее выгуливало сообщество «Зеленых» около Юсуповского пруда, каким-то хитрым образом рептилия от них сбежала и отправилась покорять водные пространства. «Сначала было долгое согласование, чтобы нас туда допустили. Когда дали добро, мы начали спускаться под воду. <...> Она какая-то краснокнижная. Еще большая достаточно, как тарелочка от супа по размерам. Поймали», — рассказывает он.



Второе запомнившееся было связано с необычной локацией потеряшки: позвонила девушка и попросила достать телефон из туалетной ямы. «Вообще интересная логика у людей: если это какая-то жидкость, то обязательно должен быть водолаз. Она еще перезвонила через полчаса и сказала, что готова заплатить 30 тысяч, а может, и больше», — рассказывает Антон. На вызов он не поехал, а девушке посоветовал воспользоваться сачком.



Историей случайной, но очень приятной находки поделился водолаз Андрей. Около моста в Фонтанке он наткнулся на золотую цепочку весом 60 граммов. Владельца, объясняет водолаз, найти было невозможно, поэтому мужчина оставил ее себе. Еще однажды пришлось доставать очень дорогую туфлю стоимостью чуть ли не в 150 тысяч рублей — девушка на свадьбе переползала на яхту и потеряла ее вместе с бутылкой дорогого алкоголя.



Оказался в утопленной машине без воздуха

Фото: Предоставлено водолазом Антоном Фото: Предоставлено водолазом Антоном Фото: Предоставлено водолазом Антоном Поделиться Поделиться





Говорить с корреспондентом согласились не все петербургские водолазы. Несколько человек забеспокоились, что после такой статьи люди кинутся в водолазное дело без должной подготовки, а это чревато проблемами. Уточняем: чтобы стать водолазом — надо специально учиться. Все собеседники «Фонтанки» рассказали, что их с детства тянуло к воде, поэтому они занялись таким делом. По их словам, у водолаза должно быть отменное моральное и физическое состояние организма, потому что под водой велик шанс оказаться в очень сложных ситуациях.



Один из водолазов описал ситуацию, когда почти утонул. Зимой около крепости Орешек выпившая компания ездила по льду на УАЗике. Они провалились и вылезли, а сам автомобиль отправился на дно. Его надо было достать с глубины в 8 метров. Сам мужчина говорит, что чуть не утонул из-за нарушения техники безопасности. УАЗик следовало снять с передачи, а в полном обмундировании — с баллоном и ластами — сделать это не получилось. На задержке дыхания водолаз забрался в салон автомобиля: в этот момент течение закрыло дверь, а давление разбило лобовое стекло, которое сняло маску с мужчины.

«Оказался в закрытой машине: без маски и без воздуха, на задержке дыхания <...> Я на страховке был привязан, а закрытая дверь зажимала страховку <...> Не смог вылезти — пришлось отрезать. Там же течение. Когда всплывал, то стало меня от майны [широкого отверстия во льду] по течению сносить», — поделился водолаз.



Мужчина все же выбрался, но при помощи страхующих коллег. В процессе он потерял сознание, его приводили в чувство. «После того, как меня откачали, еще раз туда залез и выполнил эту работу», — вспоминает он.

«Москвич» в Неве — не удивили



Фото: Росгвардия Фото: Росгвардия Поделиться Поделиться





На этой неделе появилась новость о том, что на дне Невы возле причала «Медный всадник» нашли автомобиль «Москвич-403». Об этом написали практически все городские СМИ. Корреспондент «Фонтанки», впечатленный находкой, спросил о ней своих собеседников. Оказалось, что про «Москвич» все профессиональные водолазы давно знают.



«Это не новость, потому что этот «Москвич» я давно знал. Он лежит около «Медного всадника». Скорее всего, люди катались по льду. Со ступенек в 90-е можно было выйти на лед — и провалились. Но этот «Москвич» очень давно там лежит», — рассказал водолаз Андрей.

Его коллега Антон добавил, что в своем петербургском водолазном сообществе они обсуждали новость о «Москвиче» и смеялись. «Там еще три лежит <...>. Находили [автомобиль], я думаю, еще 10–15 лет назад, когда водолазы осуществляли на том месте какие-нибудь официальные работы», — поделился он.

Сколько зарабатывают водолазы?

Активный сезон в Петербурге и Ленинградской области не такой долгий, потому что лето у нас короткое. По словам водолазов, заработки у них средние — до 100 тысяч рублей или немного выше. Если же совмещать основную работу с водолазной подработкой, то «жаловаться не приходится».

