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    В Китае стартовали продажи электрокара Xiaomi SU7. В России цены на него начинаются от 5 миллионов рублей

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    В Китае появился в продаже новый электрокар Xiaomi SU7. Об этом 28 марта сообщают «Автоновости».

    На авторынке новинка появится в двух версиях: заднеприводный седан с электрической установкой мощностью 300 л. с, способный разгоняться до 210 км/ч, и полноприводный 673-сильный с максимальной скоростью 265 км/ч соответственно. Запас хода на одном заряде до 668 и 800 километров соответственно, уточняет РИА Новости.

    В Китае базовая модель продается за 216 тыс. юаней (около 2,7 млн рублей), максимальная за 300 тыс. юаней (3,8 млн рублей).

    Свою новинку производитель представил в декабре прошлого года. Тогда же было заявлено, что автомобиль будет стоить дешевле конкурентов Porsche Taycan Turbo и Tesla Model S и цена составит порядка 2,4–3,8 миллиона рублей, в зависимости от модели.

    Впрочем, пока машины добирались до российских дилеров, в цене они успели заметно подрасти. Как пишут «Автоновости» со ссылкой на собственный источник на дилерском рынке, стоимость электрокара в России стартует от 5 млн рублей в базовой версии на заднем приводе. Цены на полноприводный автомобиль в максимальной комплектации начинаются от 6,5 миллиона рублей.

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    Комментарии 16

    Гость28 Мар 2024 в 21:22
    Порш на батарейке 😀
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