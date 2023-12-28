Будет самым быстрым в мире. Xiaomi представила свой первый электромобиль

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль Speed Ultra. В компании заявили об амбициях через 15–20 лет стать ведущим мировым автопроизводителем и конкурировать с Porsche Taycan Turbo по производительности и с Tesla Model S по технологическим характеристикам. Об этом 28 декабря пишет Bloomberg. От себя «Фонтанка» добавляет: и конкурировать с «Москвичом» по цене.



В проект инвестировали 10 миллиардов долларов. Выпускать электрокар будут на заводе BAIC.

Купить SU7 можно будет в двух версиях, пишет Autonews: заднеприводный седан с силовой установкой на 300 л.с. и полноприводный с электродвигателем на 673 л.с.