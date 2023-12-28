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    Будет самым быстрым в мире. Xiaomi представила свой первый электромобиль

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    17 комментариев

    Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль Speed Ultra. В компании заявили об амбициях через 15–20 лет стать ведущим мировым автопроизводителем и конкурировать с Porsche Taycan Turbo по производительности и с Tesla Model S по технологическим характеристикам. Об этом 28 декабря пишет Bloomberg. От себя «Фонтанка» добавляет: и конкурировать с «Москвичом» по цене.

    В проект инвестировали 10 миллиардов долларов. Выпускать электрокар будут на заводе BAIC.

    Купить SU7 можно будет в двух версиях, пишет Autonews: заднеприводный седан с силовой установкой на 300 л.с. и полноприводный с электродвигателем на 673 л.с.

    Полноприводный Speed Ultra обещает стать самой быстрой «электричкой» и развивать максимальную скорость 265 км/час. Для сравнения: Taycan Turbo разгоняется до 260 км/час, Model S — до 250. Максимальные возможности заднеприводного SU7 ограничатся скоростью в 210 км/час.

    Особенностью седана SU7 называют запас хода на 800 километров на одной зарядке для полноприводной версии и 668 километров — для заднеприводной, а также регулируемые спойлеры и уникальные цвета.

    Старт продаж в Китае запланирован на начало 2024 года. Предполагается, что автомобиль будет стоить дешевле конкурентов, в пределах 2,4–3,8 миллиона рублей, в зависимости от модели. Для сравнения: в Китае цены на Model S стартуют от 8,9 млн руб., на Taycan — от 11,4 млн руб. В России объявленные цены на «Москвич 6» — от 2,5 до 2,8 млн рублей.

    Россиянам при покупке электрокара от Xiaomi следует учитывать не только стоимость при покупке, но и расходы на уплату транспортного налога: SU7 с двигателем на 300 «лошадей» обойдется в 45 тысяч рублей в год, с мотором на 673 лошадиные силы — в 100,95 тысячи. Никакие льготы как электромобилю у нас ему не положены — слишком большая мощность. Зато в Петербурге можно будет попросить бесплатную парковку в центре.

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    Комментарии 17

    Гость28 Дек 2023 в 15:39
    чем ответит автоваз?
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