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    Кто крайний за долларом, «партизанский отряд», что не так с автобусами, МКМ против скорой. Реакция «Фонтанки»

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    Санкции против Мосбиржи спровоцировали очереди у обменников — есть только одна причина, чтобы к ним присоединиться. Экс-командующий ВДВ, Герой России и депутат Госдумы Владимир Шаманов сравнил российскую армию с «партизанским отрядом», который «одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, — оно просто никаким не подлежит оценкам». В петербургском Законодательном собрании выясняли, почему автобусы не выходят на рейсы и что вообще с ними не так. Во дворе дома на улице Ворошилова женщина 15 минут не уступала дорогу скорой помощи. Читатели «Фонтанки» в комментариях вспомнили много разных эпитетов, всплыла аббревиатура МКМ — «маленькая красная машинка».

    Эти новости вы комментировали активнее всего, кажется, даже не читая. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

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