Как создать стильный и здоровый летний образ: советы по выбору обуви и одежды

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Лето — время обновлений, и начало нового сезона идеально подходит для пересмотра гардероба. Однако при выборе летней одежды и обуви важно учитывать не только модные тренды, но и то, как вещи влияют на здоровье. Как создать комфортный и стильный летний образ, не нанося вреда своему организму? Рассказывают коллеги из Woman.ru и «Доктора Питера».



Надеваем удобную обувь Именно с выбора обуви начинается создание здорового летнего образа. «К сожалению, летняя мода не всегда предлагает полезные изделия для ваших ступней, ног в целом, позвоночника или осанки. Необходимо стремиться найти баланс между красивым внешним видом и пользой для здоровья», — говорит травматолог-ортопед Илья Володин.



Подошва у шлепанцев зачастую довольно тонкая, поэтому для стоп она жесткая, что может усугублять проблемы с ногами, если они уже были. Также фиксация шлепанцев на ногах очень слабая. Это может привести к травмам стопы и голеностопного сустава. Поэтому такую обувь лучше носить на пляже, но точно не в городе.



Проблема балеток в том, что они довольно тонкие и узкие — могут провоцировать сильное сжатие пальцев и нарушать биомеханику стопы. Такая обувь может приводить к появлению натоптышей, мозолей, прогрессированию плоскостопия, особенно поперечного, что влечет за собой искривление пальцев и образование косточки с внутренней стороны. Эта обувь может подойти для ужина в ресторане или отдыха во дворе, но не на каждый день.

Что же выбрать? Сандалии фиксируют ногу ремешком вокруг лодыжек и обеспечивают лучший контроль стопы во время ходьбы. Сегодня во многих моделях делают хорошую толстую подошву с эффективной амортизацией и ортопедической выкладкой на стельке. Также такие сандалии хорошо гнутся в средней части. Их можно использовать для длительных прогулок и не бояться последствий.



В кроксах и сабо есть супинатор и «ямка» для пятки, которые хорошо поддерживают своды стопы. Вентиляционные отверстия по бокам предотвращают чрезмерное потоотделение. Кроксы идеально подходят, если вы часами стоите на ногах, так как пена сохраняет форму, уменьшая давление на стопу и суставы. Именно поэтому сабо так любят медицинские работники, особенно хирурги. Кроксы можно носить дома вместо тапочек — особенно после тяжелого рабочего дня.



Спортивные кроссовки — лучшее, что обеспечивает поддержку ног во время тренировок, физических нагрузок и прогулок пешком. У них чаще всего хорошо амортизирующая гнущаяся подошва, которая активно поглощает ударную нагрузку и положительно влияет на работу стопы. Для лета кроссовки изготавливаются из материалов, которые более воздухопроницаемы и влагостойки. Также можно подобрать обувь с перфорацией — в ней не будет жарко.



Выбираем правильные ткани Летом потоотделение становится более интенсивным. Чтобы влага своевременно испарялась, нужно правильно выбирать одежду. Чем выше воздухопроницаемость материала, тем комфортнее будет в жару.

Подходящие варианты:

хлопок,

лен,

вискоза,

лиоцелл (полусинтетическое текстильное волокно, получаемое химическим путем из регенерированной целлюлозы),

купро (вид искусственной ткани, похожей на шелк, но из вискозы с медно-аммиачными волокнами, которые получают из натурального полимера чистой целлюлозы).

Подбираем фасон

В жару лучше выбирать одежду свободного кроя. Например, легкие платья с яркими принтами или пастельных оттенков — они придают образу женственности и изысканности. Сарафаны с цветочным узором из льна подчеркнут нежность образа и придадут ему легкость.



Не забывайте о комфорте. Широкие брюки из хлопка или льна в сочетании с легким топом создадут стильный и удобный образ, подходящий как для офиса, так и для прогулок по городу. Для деловой встречи можно добавить жакет. Выберите яркую модель, если хотите акцентировать на себе внимание. Но подойдет и комплект нейтральных оттенков с шортами-бермудами или брюками.

