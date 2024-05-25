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    Самокаты тормозят, семья как экстремистское объединение, сколько на самом деле стоит китайское авто. Реакция «Фонтанки» на ваши комментарии

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    В Петербурге вступили в силу новые ограничения для самокатов — то ли еще будет. Чету Невзоровых (* Признаны Минюстом иностранными агентами) хотят признать экстремистским объединением, а заодно конфисковать у них имущество. Какой будет прогрессивная шкала налогообложения, которую вот-вот введут для россиян. Как китайский кроссовер, который предложили покупателю за 1 миллион, за считанные минуты подорожал в 7 раз.

    Эти новости набрали больше всего комментариев. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

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