Самокаты тормозят, семья как экстремистское объединение, сколько на самом деле стоит китайское авто. Реакция «Фонтанки» на ваши комментарии

В Петербурге вступили в силу новые ограничения для самокатов — то ли еще будет. Чету Невзоровых (* Признаны Минюстом иностранными агентами) хотят признать экстремистским объединением, а заодно конфисковать у них имущество. Какой будет прогрессивная шкала налогообложения, которую вот-вот введут для россиян. Как китайский кроссовер, который предложили покупателю за 1 миллион, за считанные минуты подорожал в 7 раз.

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