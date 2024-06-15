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    Друг молодежи. Президент «АВТОВАЗа» сказал, кому подойдет новая Lada Iskra

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    Новая модель автомобиля Lada Iskra ориентирована на молодое поколение. Об этом в интервью РИА Новости заявил 15 июня президент «АВТОВАЗа» Максим Соколов.

    Дизайн этой машины «более динамичный, сбалансированный и более молодёжный», говорит Соколов. По его словам, бренд молодеет. «Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44», — сказал глава «АВТОВАЗа».

    Он отметил, что в машине Lada Iskra «очень много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, «Яндексе», голосовом управлении». В компании надеются, что эта модель привлечет ценителей и любителей марки среди молодого поколения.

    «Нам представляется, что именно молодежь будет выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля», — добавил Соколов.

    «АВТОВАЗ» презентовал новую модель Lada Iskra на ПМЭФ. Она поступит в продажу в 2025 году. Lada Iskra построена на импортозамещенной версии платформы Renault-Nissan CMF-B-LS. После того, как Renault вышел из капитала ВАЗа в 2022-м, платформу пришлось подвергнуть реинжинирингу. Около 400 деталей из недружественных стран заменили на компоненты из РФ и дружественных стран. Как сообщил Максим Соколов, стоимость машины в самом бюджетном варианте оценивается в 1–1,2 млн рублей.

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