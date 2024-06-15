Друг молодежи. Президент «АВТОВАЗа» сказал, кому подойдет новая Lada Iskra

Новая модель автомобиля Lada Iskra ориентирована на молодое поколение. Об этом в интервью РИА Новости заявил 15 июня президент «АВТОВАЗа» Максим Соколов.



Дизайн этой машины «более динамичный, сбалансированный и более молодёжный», говорит Соколов. По его словам, бренд молодеет. «Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44», — сказал глава «АВТОВАЗа».



Он отметил, что в машине Lada Iskra «очень много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, «Яндексе», голосовом управлении». В компании надеются, что эта модель привлечет ценителей и любителей марки среди молодого поколения.

