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    ПМЭФ 2024

    АВТОВАЗ презентовал новую модель Lada Iskra на ПМЭФ. Она поступит в продажу в 2025 году

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    14 комментариев
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    АВТОВАЗ презентовал новую модель Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Фонтанки» 5 июня.

    Lada Iskra — это автомобиль класса B. В линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряде представлена 5-ступенчатая механика в комплекте с 1,6-литровым двигателем в 90 л.с. Также будет версия мощностью 106 л.с. — как с вариатором, так и с 6-ступенчатой механикой.

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    Новый автомобиль займёт нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт производства в Тольятти запланирован на начало 2025 года. Продажи ожидаются весной, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

    Lada Iskra построена на импортозамещенной версии платформы Renault-Nissan CMF-B-LS. После того, как Renault вышел из капитала ВАЗа в 2022-м, платформу пришлось подвергнуть реинжинирингу. Около 400 деталей из недружественных стран заменили на компоненты из РФ и дружественных стран.

    Ранее АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2024 электрический внедорожник Lada e-Niva Travel.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 14

    savushkindim05 Июн 2024 в 14:33
    найди десять отличий😁
    +0−0
    28234056205 Июн 2024 в 14:33
    Вот и пересадить на неё всех депутатов без исключения
    +0−0
    ZDV05 Июн 2024 в 14:19
    Посмотрите на вторую фотографию. Фары крепятся с помощью изоленты. Это прорыв!
    +2−0
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