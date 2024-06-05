АВТОВАЗ презентовал новую модель Lada Iskra на ПМЭФ. Она поступит в продажу в 2025 году

АВТОВАЗ презентовал новую модель Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Фонтанки» 5 июня.
Lada Iskra — это автомобиль класса B. В линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряде представлена 5-ступенчатая механика в комплекте с 1,6-литровым двигателем в 90 л.с. Также будет версия мощностью 106 л.с. — как с вариатором, так и с 6-ступенчатой механикой.
Новый автомобиль займёт нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт производства в Тольятти запланирован на начало 2025 года. Продажи ожидаются весной, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Lada Iskra построена на импортозамещенной версии платформы Renault-Nissan CMF-B-LS. После того, как Renault вышел из капитала ВАЗа в 2022-м, платформу пришлось подвергнуть реинжинирингу. Около 400 деталей из недружественных стран заменили на компоненты из РФ и дружественных стран.
Ранее АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2024 электрический внедорожник Lada e-Niva Travel.