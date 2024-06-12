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    Ботанический сад зовёт на выставку и фестиваль пионов

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    На традиционной летней выставке и Фестивале пионов вы увидите всю роскошь сезонной палитры: пионы тёмно-красные и нежно-розовые, ярких и жемчужно тонких тонов. Будут старинные усадебные пионы и передовые новинки селекции. Начинающие цветоводы смогут получить совет профессионалов по уходу за пионами.

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    15 и 16 июня выставка «Пионы Северной столицы» в павильоне «Зелёный домик» будет работать в рамках Фестиваля пионов. Также по фестивальному билету вы сможете посетить Ботанический музей, погулять по парку и Тропическому оранжерейному маршруту. В оба выходных будут работать и Большая пальмовая и Викторная оранжерея. В Творческом центре пройдут традиционные детские мастер-классы. Подробности — на сайте Ботсада.

    Выставка «Пионы Северной столицы» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» с 15 по 23 июня. 15 и 16 июня она будет доступна по билетам на Фестиваль пионов, 17–23 июня — по любым билетам в Ботанический сад.

    Вся программа фестиваля — «0+», творческие мастер-классы рассчитаны на детей от четырёх лет.

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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