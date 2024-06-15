Бастрыкин заметил бродячих собак, покусавших двоих у «Старой Деревни» в Петербурге

Следственный комитет проверит обстоятельства нападения собак на молодую пару в Приморском районе Петербурга. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.



Как сообщили в Следственном комитете России 15 июня, Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге организовать доследственную проверку и доложить о её результатах.

Подробности случившегося «Фонтанке» рассказал 20-летний пострадавший. По его словам, вечером 13 июня вместе с девушкой он зашёл на территорию заброшки на Мебельной улице у железнодорожной станции Старая Деревня, чтобы сфотографироваться. На выходе пара услышала лай — к ним бросились две крупные собаки. Как рассказал молодой человек, псы кусали за руки и голову. В результате к медикам пришлось обращаться и ему, и 19-летней подруге.