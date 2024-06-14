«Мы орали, звали на помощь». Собаки едва не загрызли молодую пару у «Старой деревни»

Бесхозные собаки напали на молодых людей в Приморском районе Петербурга. 20-летний петербуржец и его 19-летняя подруга хотели прогуляться по заброшке у железнодорожной станции Старая деревня, но в результате им пришлось обращаться в травмпункт. Один из потерпевших 14 июня пообщался с «Фонтанкой».
Как рассказал молодой человек по имени Никита, все произошло накануне около семи часов вечера на Мебельной, 10. Пара хотела сфотографироваться и уйти, но на выходе них набросились две собаки без хозяина.
«Мы шли на выход и услышали лай, потом увидели бегущих собак. Собаки большие, не знаю точно какого размера, породу не знаю, они были одни, мы орали, звали на помощь, никто, абсолютно никто не помог!» — рассказал молодой человек.
По словам потерпевшего, псы укусили его за голову и за руки. У девушки, по данным «Фонтанки», укушенные раны и ссадины конечностей, спины, живота и лица. Состояние обоих врачи оценили как удовлетворительное.
Никита заявил о намерении заявить в полицию, чтобы найти владельцев животных.