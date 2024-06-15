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    «Хорошо поиграл в шашки». Массовое ДТП с переворотом на КАД попало на видео

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    17 комментариев

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Неудачный маневр привел к заносу и массовому ДТП с переворотом на внутреннем кольце КАД. Видео мощной аварии опубликовали в телеграм-канале «Мегаполис» 15 июня.

    Дорожный инцидент произошел накануне на 40-м километре внутреннего кольца, у съезда на Рябовское шоссе. Участниками столкновения стали три легковых автомобиля, обошлось без пострадавших, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Судя по кадрам, к заносу привело резкое перестроение, в результате чего машина вылетела в крайнюю левую полосу, где столкнулась с еще двумя автомобилями. Один из последних от удара перевернулся и улетел в отбойник.

    «Вместо того, чтобы просто нажать на тормоз, устроил замес. Хорошо поиграл в шашки», — написали в комментариях под видео.

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    ГНЕВ17
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    Комментарии 17

    radon15 Июн 2024 в 13:42
    Жив? Жаль...
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