«Хорошо поиграл в шашки». Массовое ДТП с переворотом на КАД попало на видео

Неудачный маневр привел к заносу и массовому ДТП с переворотом на внутреннем кольце КАД. Видео мощной аварии опубликовали в телеграм-канале «Мегаполис» 15 июня.
Дорожный инцидент произошел накануне на 40-м километре внутреннего кольца, у съезда на Рябовское шоссе. Участниками столкновения стали три легковых автомобиля, обошлось без пострадавших, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Судя по кадрам, к заносу привело резкое перестроение, в результате чего машина вылетела в крайнюю левую полосу, где столкнулась с еще двумя автомобилями. Один из последних от удара перевернулся и улетел в отбойник.
«Вместо того, чтобы просто нажать на тормоз, устроил замес. Хорошо поиграл в шашки», — написали в комментариях под видео.