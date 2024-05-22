Что там дальше с самокатами? Как за неправильную парковку штрафуют в других регионах

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После того как на прошлой неделе сотрудники полиции отвезли более 5,5 тысячи электросамокатов на штрафстоянки, в городе наступило затишье. Пока кикшеринговые компании хранят молчание по поводу изъятого имущества, «Фонтанка» изучила опыт других регионов и сравнила его с петербургским.



Сначала официальные лица говорили, что проверка проводилась «согласно соглашению между городом и кикшеринговыми компаниями» в части соблюдения положений о том, где должны размещаться самокаты. Как ранее писала «Фонтанка», это соглашение закрепляет обязанности сторон, которые те соблюдают добровольно, и не влечет никаких финансовых и юридических обязательств. К пятнице появилась новая деталь: по выявленным фактам возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»).



Насколько известно «Фонтанке», в протоколах изъятия самокатов указываются соответствующая статья КоАП — 27.10. («Изъятие вещей и документов»), адрес, по которому обнаружили средство индивидуальной мобильности (СИМ), номер кадастрового участка и список изъятого транспорта с номерами. В нём может быть как один самокат, так и несколько десятков.

Что за статья и кого по ней наказывают

В качестве самовольного занятия земельного участка по 7.1 КоАП могут быть расценены строительство человеком или компанией забора, бани, гаража и других построек за пределами собственного участка, любых зданий и сооружений вне установленной законом процедуры на участке, границы которого не оформлены, использование чужой земли без разрешения для сельскохозяйственных целей, в том числе с коммерческой целью, и другие действия, связанные с нарушениями права собственности на землю. То есть в основном, конечно, речь не про самокаты.



Распространенной в Петербурге эту статью не назовешь. Для сравнения: за прошлый год в районные суды города поступило всего четыре дела, в рамках которых истцы оспаривали привлечение к ответственности по 7.1 КоАП. Несравнимо чаще петербуржцы проявляют несогласие, например, с нарушением правил остановки или стоянки транспортных средств.

Размер санкции зависит от кадастровой стоимости участка. Если она определена, компании или индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере от 2 до 3% кадастровой стоимости надела, но не менее ста тысяч рублей, если не определена, — от ста до двухсот тысяч. В случае если нарушитель занял только часть территории, штраф рассчитывается пропорционально площади самовольно занятой земли.



Как подсчитал на днях портал 47news, если идти по пути наименьшего сопротивления, то за 5500 самовольно занимавших чужую землю СИМ, каждое из которых соответствует отдельному нарушению, компаниям может грозить совокупно 550 миллионов рублей штрафов. К тому же транспорт забрали для проверки технического состояния. Учитывая масштабы работы, процесс возвращения желтых и фиолетовых обратно может затянуться.

Изъятые самокаты составляют 1,7% совокупного парка кикшеринговых компаний в России (по последним данным отраслевого издания «Трушеринг», он составляет 332,4 тысячи единиц) и 11,5% петербургского флота, который в этом году собираются увеличить до 48 тысяч единиц. «Фонтанка» подсчитала, что каждый день простоя может стоить 1,32 миллиона недополученных рублей. Учитывая, что самокаты изымали постепенно, они провели на штрафстоянке от 5 до 7 дней , совокупный убыток может составлять от 6,6 до 9,2 миллиона рублей.



Возбужденные полицией административные дела в петербургские суды не поступят и не должны. Привлекать к ответственности кикшеринги будет тот орган власти, который выявлял нарушения и изымал имущество. Дальше компании могут либо согласиться с нарушением и принять наказание, либо оспорить привлечение к ответственности в суде. В других регионах страны, где претензии к самокатам такие же, как в Петербурге, компании активно оспаривают десятки штрафов.

Краснодарский край: штрафы — это законно

Основная операционная компания кикшеринга Whoosh, ООО «Вуш», за 2023 год подала в Арбитражный суд Краснодарского края более 50 исков об отмене постановлений по делам об административных правонарушениях, составленных властями Новороссийска и Краснодара. С начала 2024 года компания направила в ту же инстанцию 24 иска с аналогичными требованиями.



Другие кикшеринги тоже судятся с администрациями этих городов, хоть заявлений у них меньше. Если важны цифры, ООО «Шеринговые технологии» («Юрент») за 2023 год подало в краснодарский арбитраж 12 исков, с начала 2024 года — 49, ООО «Яндекс.Микромобильность» — 13 исков в 2024 году.

Не все из заявлений рассмотрены, но там, где есть решение, оно чаще складывается в пользу кикшерингов. Исключения есть, но связаны они, скорее, с техническими моментами. Например, в одном из случаев чиновники не представили доказательства, что надлежащим образом и заблаговременно уведомили организацию о составлении протокола, чтобы она могла полностью реализовать свои права. В другом постановление было отменено, поскольку в одном месте и в одно время в ходе одного контрольного мероприятия было выявлено несколько аналогичных административных нарушений, наказывать за которые нужно как за одно. Поскольку одно постановление уже вступило в силу ранее, повторное суд признал незаконным и отменил.



Краснодарские и новороссийские власти штрафуют кикшеринги за размещение самокатов в неположенных местах на 30 тысяч рублей. Неположенным они считают любое место вне согласованной властями схемы размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, а также велопарковок. Оба города утвердили такие схемы в начале 2022 года. Они основаны в том числе на постановлении федерального правительства, согласно которому указанные предметы включены в список объектов, которые можно размещать на муниципальной или государственной земле без предоставления участков в аренду или собственность и установления сервитутов.

В Краснодарском крае кикшеринг парировал: для его деятельности стационарные парковки не нужны, а именно для них созданы схемы пунктов проката, к тому же в постановлении правительства РФ ничего не сказано об электросамокатах. Последний довод арбитраж отмел, поскольку в декабре 2023 года федеральный список объектов дополнили СИМами. А значит, для них тоже работают региональные схемы и нормы, которые регулируют размещение транспорта в пунктах проката и устанавливают ответственность за несоблюдение правил.



Следующий аргумент компании: нет доказательств, что самокат в неправильное место поместила она сама, ведь услугами пользуются другие люди. Суд ответил, что следить за правильным расположением должен именно оператор кикшеринга, а не его клиент.

«Предоставление удаленного доступа к средству передвижения корреспондирует обязанности лица, предоставляющего такой вид услуги, надлежаще контролировать места размещения СИМ, в том числе после завершения его эксплуатации очередным получателем услуги. Средства и способы такого контроля продавец услуги должен определить самостоятельно, в том числе с учетом соблюдения действующего законодательства Российской Федерации», — заключил суд.

Краевой арбитраж посчитал правонарушение доказанным. Он добавил, что у компании была возможность сделать всё по закону и переместить самокат в согласованный пункт проката, но фирма не сделала всё от нее зависящее, создав «некомфортные условия в городской среде».



Пермский край: соглашение с городом не считается

В Перми за неправильную парковку самокатов кикшеринги штрафуют представители отделов благоустройства районных администраций. Нарушение оценивается в 20 тысяч рублей, но компании взыскания успешно оспаривают.

Вот одно из типовых дел: сотрудник администрации увидел самокат вне зоны парковки, расценил это как нарушение правил благоустройства города и соглашения кикшерингов с местным департаментом дорог и благоустройства, составил протокол. Административный орган на основании регионального закона вынес штраф. Компания с ним не согласилась.

Суд рассмотрел два документа, на которые ссылались чиновники при составлении протокола. Во-первых, закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Там сказано, что суть нарушения, за которое, в частности, оштрафовали кикшеринг, в складировании или временном хранении на территории общего пользования имущества, принадлежащего гражданину или юрлицу, предназначенного для личного пользования или реализации. Средства индивидуальной мобильности предоставляются в аренду и не являются ни тем ни другим.



Во-вторых, суд не принял доводы о нарушении соглашения компаний с городом. Это обычный гражданско-правовой договор. Нарушение прописанных в нём обязательств «в отсутствие аналогичной нормативно закрепленной обязанности не является основанием для привлечения к административной ответственности». Так что суд не нашел в действиях кикшеринга нарушений и отменил постановление.

Другие регионы: вам всё равно нужно разрешение

В Рязани местные власти вынесли кикшерингу предупреждение в связи с тем, что он разместил шесть своих самокатов в несогласованном месте. Компания посчитала это незаконным. Арбитражный суд Рязанской области, рассмотрев дело, пришел к выводам, что разрешения на использование земли в качестве парковки, в том числе для шеринговых электросамокатов, выдает городское управление земельных ресурсов и имущественных отношений. Ставить самокаты в указанном постановлении адресе оно не разрешало, а иное не доказано, поэтому компанию справедливо наказали по закону города об административных правонарушениях.



«Из содержания вышеуказанных правовых норм усматривается, что земельным законодательством не предусмотрена возможность произвольного использования территорий муниципального образования в целях осуществления деятельности по предоставлению в прокат электросамокатов», — делает важный вывод суд о парковке СИМ.

К слову, в Петербурге в 2024 году земля под аналогичные цели предоставляется на основании договоров с КИО по итогам торгов. То есть у города есть свой выдающий разрешения оператор и закон об административных правонарушениях. Правда, в нем есть положение только о несанкционированной торговле, в то время как у рязанских властей без согласования нельзя не только торговать, но и оказывать услуги, подо что кикшеринг подпадает больше.

В плане наведения порядка и монетизации земли интересен опыт Чебоксар. В предыдущие годы в городе развернулась целая самокатная битва за право использовать согласованные администрацией места под кикшеринговые парковки. Сначала ими пользовался один региональный оператор, который платил за эту возможность всего 1 копейку. Как писали СМИ, на фоне возмущения других игроков рынка договор с ним расторгли. Затем в город пришел федеральный Whoosh и без всяких договоров разместил свои самокаты, на что конкуренты жаловались в УФАС. Антимонопольщики в итоге признали виновной в бездействии городскую администрацию.



После этого власти Чебоксар продолжили ежегодно разыгрывать на торгах право размещения СИМ в городе. Побеждал на них с тех пор «Вуш». В 2023 году от него в бюджет поступило более 2 миллионов рублей, в 2024 году договор сразу на три года заключили за 5,7 миллиона рублей.



В ЗакСе Петербурга сейчас разрабатывают проект федерального закона, который даст субъектам полномочия устанавливать свои правила для электросамокатов, в том числе запрет передвижения по тротуарам в определенных районах. Подготовить документ парламентарии планируют в течение месяца.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

