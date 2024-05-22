«Берлога» для ребенка. Путину рассказали о высокотехнологичных медведях из мира Российской империи без революции

Российские дети могут с ранних лет осваивать серию полезных бесплатных видеоигр, размещенных на киберфизической платформе «Берлога». Об этом 22 мая в ходе заседания Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития.

«Ребята с детства сидят в смартфонах. Мы понимаем, что это в каком-то смысле неизбежно, и мы придумали такую киберфизическую платформу «Берлога», — рассказал Дмитрий Песков.

По его словам, это фантазийный мир, в котором обитают добродушные, но высокотехнологичные медведи из далекого будущего, похожего на Российскую империю, в которой не было революции. В этом мире ребенок может выбрать себе роль, в соответствии с которой ему будет представлена игра. «Это тот уникальный случай, когда мы призываем всех родителей не запрещать смартфоны, а разрешать играть в эти игры на смартфоне, потому что они в процессе учатся программировать, решать инженерные задачи, кооперироваться с другими ребятами», — пояснил Песков.