Банкира Исаева заочно приговорили к 8 годам колонии

Экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным по двум статьям: ч.4 ст.159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и ч.3-ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ «Приготовление к мошенничеству и покушение на мошенничество», сообщает объединенная пресс-служба судов.



Исаева заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей, взыскав 444 миллиона рублей в пользу ООО «ПАН». Дело пришлось рассматривать без подсудимого, поскольку сам Андрей Исаев с 2019 года находится в розыске.