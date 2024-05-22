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    Банкира Исаева заочно приговорили к 8 годам колонии

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    Экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным по двум статьям: ч.4 ст.159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и ч.3-ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ «Приготовление к мошенничеству и покушение на мошенничество», сообщает объединенная пресс-служба судов.

    Исаева заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей, взыскав 444 миллиона рублей в пользу ООО «ПАН». Дело пришлось рассматривать без подсудимого, поскольку сам Андрей Исаев с 2019 года находится в розыске.

    По версии следствия, будучи бенефициаром группы компаний «ПАН», куда входили ЗАО «ПАН», ООО «Н.П.К.», ООО «Хард-Плюс», ООО «Недвижимость и Реконструкция», ЗАО «Развитие Недвижимости Р.Б.И.» и ООО «Мойка 22», весной 2013 года Исаев провел мнимые сделки, в результате которых к ЗАО «ПАН» перешли права на недвижимость ООО «ПАН» стоимостью 330,4 миллиона рублей. Далее, полагало следствие, Исаев решил похитить деньги банкротящегося ООО «ПАН», и велел изготовить подложные документы, по которым в реестр требований кредиторов ООО «ПАН» включили 30,6 миллиона от группы компаний «ПАН», 65,6 миллиона от АО «Внешленстройсервис» и 1,5 миллиарда от имени ООО «Фортис». Арбитражный суд СПб и ЛО иски удовлетворил. Однако довести до конца задуманное не вышло: Тринадцатый арбитражный апелляционный суд решение о включении требований ООО «Фортис» отменил, а на денежные средства по требованиям АО «ПАН» и АО «Внешленстройсервис» наложил арест.

    В 2018 году совладелец Балтийского банка Андрей Исаев стал банкротом. В 2019-м он был объявлен в розыск за мошенничество на 500 млн (сегодня проживает в Монако).

    В октябре прошлого года Следком пришел к племяннице экс-банкира Исаева. Родственница скрывающегося во Франции бывшего совладельца Балтийского банка заявила в суд иск на 200 миллионов по договору 12-летней давности о финансовых гарантиях петербурженки, купившей в 2012 году объект на Каменном острове у компании «Балстэк».

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