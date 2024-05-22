Самоликвидироваться разрешаю. Америкэн Экспресс Банк уходит добровольно

Президент России Владимир Путин разрешил Америкэн Экспресс Банку провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации 22 мая.



У ООО «Америкэн Экспресс Банк» есть базовая лицензия на проведение банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Чистый убыток Америкэн Экспресс Банка в 2023 году по РСБУ составил 87,4 млн рублей. При этом еще в 2022 году компания была в плюсе и получила 428,5 млн рублей прибыли, пишет «Интерфакс».



Америкэн Экспресс Банк был оператором платежной системы Amеrican Express.



В марте 2022 года американская American Express объявила о приостановке сотрудничества с российскими партнёрами. Через несколько дней компания заявила, что выпущенные за границей карты American Express не будут работать в РФ, российские — за границей.

