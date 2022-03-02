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American Express прекратил работу с российскими компаниями

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Американская финансовая компания American Express объявила о приостановке сотрудничества с российскими партнёрами.

«У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации», — цитирует 2 марта ТАСС заявление компании.

Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа нескольких российских учреждений к платёжной системе. Visa также сообщила, что готовится к соблюдению санкционного режима против России.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (3)

Alex_D
Они ж уже уходили? Как Канада, которая прекращает покупать нефть, хотя её и не покупала.
Викторина
Ну и скатертью дорожка…
Сами же приползут и будут умолять чтобы войти на российский рынок.
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