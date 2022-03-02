American Express прекратил работу с российскими компаниями

Американская финансовая компания American Express объявила о приостановке сотрудничества с российскими партнёрами.
«У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации», — цитирует 2 марта ТАСС заявление компании.
Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа нескольких российских учреждений к платёжной системе. Visa также сообщила, что готовится к соблюдению санкционного режима против России.