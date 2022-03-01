FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Visa сообщила, что готовится обеспечить антироссийские санкции

0
Печать

Американская транснациональная корпорация Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России, сообщается 1 марта на сайте компании.

«Visa принимает оперативные меры, чтобы обеспечить соблюдение наложенных санкций, и готова соблюдать санкции, которые будут введены в будущем», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Visa Foundation предоставит грант в размере 2 млн долларов фонду ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) для гуманитарной помощи Украине.

Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа к платёжной системе для нескольких российских финансовых учреждений.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний