Visa сообщила, что готовится обеспечить антироссийские санкции

Американская транснациональная корпорация Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России, сообщается 1 марта на сайте компании.



«Visa принимает оперативные меры, чтобы обеспечить соблюдение наложенных санкций, и готова соблюдать санкции, которые будут введены в будущем», — говорится в тексте обращения.



Кроме того, Visa Foundation предоставит грант в размере 2 млн долларов фонду ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) для гуманитарной помощи Украине.



Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа к платёжной системе для нескольких российских финансовых учреждений.

