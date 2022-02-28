Главное о спецоперации на Украине. Хроника

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе, и о том, как мир реагирует на эти события.
В Минобороны РФ сообщили о ситуации на вечер понедельника:
- российская оперативно-тактическая авиация поразила 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил;
- российские силы с начала операции поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций;
- уничтожены 311 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов;
- за последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военных, сообщает министерство.
РИА Новости / T.me
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях.
Глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook на время спецоперации на Украине.
Он аргументировал запрет «большим количеством дезинформации в соцсети».
— Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно пять часов, — сообщил журналистам Владимир Мединский. — За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.
ПУЛ №3 / T.me
«Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе»
Владимир Мединский
— Есть соответствующая договоренность. До этого времени руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством стран, — добавил экс-министр культуры РФ.
О результатах российско-украинских переговоров Мединский будет докладывать лично Путину.
Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, заявил, что украинская и российская сторона друг друга услышали.
— Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали более пяти часов, теперь нужно проконсультироваться в Москве и Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат.
«БелТА»
Хорошая новость для поклонников «Вечернего Урганта»: Первый канал опроверг слухи о закрытии программы.
Слухи начали активно муссироваться после того, как ведущий программы Иван Ургант публично выступил против спецоперации на Украине. После этого выпуски передачи ушли из эфирной сетки, а продюсеры заявили, что взяли тайм-аут на несколько дней.
Первая встреча российской и украинской делегаций продлилась около пяти часов. С двумя перерывами стороны обсуждали происходящий конфликт, человеческие жертвы и требования сторон, сказал в эфире «России 24» Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.
По словам представителя российской делегации — помощника президента РФ Владимира Мединского, стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.
Как резкое повышение ключевой ставки отразится на кошельках простых россиян? Мы обсудили эту ситуацию с экономистами.
Мы продолжаем хронику событий военной операции на Украине. Коротко описываем события понедельника, 28 февраля:
- Россия и Украина все-таки сели за стол переговоров. Стороны встретились в Гомельской области, недалеко от украинской границы — точное место переговоров не разглашается. Ранее Киев заявил, что главной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск;
- Евросоюз официально закрыл воздушное пространство для России. В ответ Росавиация запретила рейсы авиакомпаний из 36 стран;
- валюта показала максимум на рынке Forex: доллар торгуется около
113,5рубля, а евро — 127 рублей;
- Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 10,5% — до 20%. Регулятор заявил, что нестандартная экономическая ситуация в стране требует нестандартных решений;
- в «Газпроме» сообщили, что из хранилищ Европы отобран весь закачанный туда летом газ, общий остаток газа в ПХГ Европы — 29,5%;
- правительство подготовило меры поддержки пострадавших от санкций. С конкретикой власти обещали ознакомить позднее;
- Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах, а также запретил россиянам зачислять валюту на свои счета за рубежом.
Подробности этих и прочих событий понедельника ищите в нашей онлайн-трансляции.