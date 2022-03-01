В рамках антироссийских санкций Mastercard заблокировала доступ финансовым учреждениям

Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе «многим финансовым институтам» в рамках санкций против России, введенных в связи со спецоперацией на Украине, сообщается в заявлении главы корпорации Майкла Мибаха. О каких именно учреждениях идёт речь, не уточняется.



«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — написал Мибах 28 февраля.

