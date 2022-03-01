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В рамках антироссийских санкций Mastercard заблокировала доступ финансовым учреждениям

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Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе «многим финансовым институтам» в рамках санкций против России, введенных в связи со спецоперацией на Украине, сообщается в заявлении главы корпорации Майкла Мибаха. О каких именно учреждениях идёт речь, не уточняется.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — написал Мибах 28 февраля.

Он также сообщил о том, что корпорация направляет гуманитарную помощь.

«Учитывая разворачивающуюся чрезвычайную ситуацию, мы также работаем с нашими партнерами над направлением финансирования и гуманитарной помощи туда, где это может оказать наибольшую отдачу. Сегодня мы объявили о пожертвовании в размере 2 миллионов долларов США Красному Кресту, организации «Спасите детей» и нашему фонду помощи сотрудникам для оказания гуманитарной помощи. Мы будем активно использовать дополнительные возможности, чтобы помочь организациям по оказанию помощи сыграть свою роль в поддержке глобальных усилий по оказанию помощи», — отмечается в заявлении.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (2)

Hutu
Путинская экономика пошла вразнос.......
EnsiferuM
Ещё денёк, и реально приравняют путина к бен Ладену и аль-Багдади.
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